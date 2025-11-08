فى زيارة ميدانية.. وزير الكهرباء يتفقد محطة توليد النوبارية بالبحيرة

قام الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة اليوم السبت بزيارة ميدانية إلى محطة توليد كهرباء النوبارية التابعة لشركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء، تابع خلالها سير العمل ومجريات خطة تغيير نمط التشغيل، وانعكاس ذلك على الوفر فى استهلاك الوقود واطمئن على منظومة الكهرباء إنتاجا، ونقلاً، وتوزيعا فى محافظات شمال، ووسط، وجنوب الدلتا، ومشروعات التنمية الزراعية فى الدلتا الجديدة، حيث استمع الى عروض توضيحية من رؤساء شركات، المصرية لنقل الكهرباء ، والبحيرة لتوزيع الكهرباء، وشمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، وجنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، ورئيس شركة اجيماك القائمة على تنفيذ عدد من محطات التغذية الكهربائية لمشروعات الدلتا الجديدة.

استهل الدكتور محمود عصمت الزيارة الميدانية، باستعراض الموقف التشغيلي لشركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء، واستمع إلى عرض تقديمي من المهندس محمد العبد حول المحطات التابعة والقدرات التوليدية التي تمثل 15% من إجمالي القدرة الإجمالية للتوليد الحراري على مستوى الشبكة، وكذلك محطة توليد كهرباء النوبارية قدرة 2250 ميجاوات، التى تمثل نسبة 40.5% من القدرة الفعلية للشركة، حيث يتم تفريغ الطاقة من المحطة على الشبكة القومية من خلال (2) دائرة جهد 500 كيلوفولت، و(8) دوائر جهد 220 كيلوفولت، ويبلغ استهلاك الوقود لكل كيلووات 165 جم، بنسبة إتاحية 95%، وتعد المحطة ضمن أفضل معدلات لاستهلاك الوقود على مستوى الشبكة الكهربائية، وأفضل مؤشر بيئي بين شركات الإنتاج.

وناقش الدكتور عصمت خطة الشركة لتحسين الجدوى الاقتصادية لمحطات الإنتاج، وخطة العمل لخفض تكلفة إنتاج الكيلووات، وتكاليف الصيانة والتشغيل، والاهتمام تفعيل الصيانة الوقائية للحد من الأعطال، والحرص على تطبيق معايير الجودة والحفاظ على معدلات الاداء الحالية والتى تعادل المعايير العالمية.

تفقد الدكتور محمود عصمت القطاعات المختلفة داخل المحطة ووحدات التوليد، والمخازن الرئيسية وغرفة التحكم الرئيسية، وناقش مسئولي التشغيل حول استيعاب مضمون تغيير الأنماط التى يتم العمل على أساسها والتنسيق الدائم مع المركز القومى للتحكم فى اطار خطة تحسين كفاءة استخدام الوقود، والاستفادة من دخول القدرات الإضافية للطاقات المتجددة، وتطرق إلى الكفاءة الإنتاجية والقدرات التوليدية للوحدات ومعدلات الوفر فى استهلاك الوقود وأكواد التشغيل ونظم الحماية المختلفة لضمان الكفاءة العالية في جميع الظروف ، وناقش آلية العمل خلال فترات الحد الادنى لأحمال الشبكة، والذى يصل إلى مايقرب من 150 يوما خلال العام، واعادة التخطيط للاستفادة من الطاقات المتجددة خلال فترات تراجع الاحمال، موجها بضرورة المتابعة والقياس ووضع خطة للتعامل مع الحمل الادنى كما هو الحال مع أقصى حمل خلال فترات الذروة وزيادة الأحمال، وذلك لتعظيم العوائد وتحقيق أقصى فائدة من الطاقة المتجددة.

اكد الدكتور محمود عصمت أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، يحظي بدعم كبير من الدولة، وهو ما مكنه من امتلاك بنية تحتية ضخمة، وقدرات توليد غير مسبوقة، موضحا اهمية تطبيق خطة تشغيل ديناميكية لتعظيم العوائد من الأصول المملوكة، كون الطاقة الكهربائية ركيزة اساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وعنصر رئيسي فى تنفيذ رؤية الدولة فى مجالات الصناعة والزراعة والتنمية العمرانية، مشيرا إلى أهمية حسن ادارة الطاقات والقدرات المتاحة للحفاظ عليها وتطويرها وتعظيم عوائدها، مؤكدا الحرص على مجريات تنفيذ خطة تغيير نمط التشغيل وتأثير ذلك على الشبكة وتحسين وتطوير اداء الشركات والالتزام بالتشغيل الاقتصادي وتطبيق معايير الجودة والكفاءة فى استخدام الوقود الأحفوري وبرامج الصيانة والسيطرة على معدلات خروج وحدات التوليد من الخدمة وتحسين بيئة العمل وتنفيذ برامج السلامة والصحة المهنية وبرامج قياس الوقت والاستجابة لإصلاح الأعطال فى كافة القطاعات، ومتابعة العمل لتحسين جودة التغذية الكهربائية والارتقاء بجودة الخدمة المقدمة من حيث الكم والكيف، مؤكدا اهمية المتابعة الميدانية المستمرة من قبل مسئولي الشركات والقائمين على العمل فى جميع المواقع ، مشيدا بالعاملين فى محطة توليد كهرباء النوبارية واهمية المحطة كنموذج فى استهلاك الوقود لكل كيلووات.