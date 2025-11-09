أخبار الوادي الجديد: إنهاء كافة الاستعدادات لانتخابات مجلس النواب.. ونائب المحافظ تشارك بالمهرجان الدولي الثامن للتمور

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من أهمها:

محافظ الوادى الجديد: إنهاء كافة الاستعدادات لانتخابات مجلس النواب



أكد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، انتهاء استعدادات المحافظة لانتخابات مجلس النواب 2025، والمقرر عقدها يومي 10 و11 نوفمبر الجاري، وسط إجراءات تنظيمية لتيسير عملية الإقتراع وتمكين الناخبين من أداء الاستحقاق الوطني بنظام وهدوء.

وأشار المحافظ إلى أن عدد من لهم حق التصويت في الانتخابات داخل المحافظة يبلغ 194 ألفا و350 ناخبًا وناخبةً، موزعين على لجنة رئيسية واحدة تضم 60 لجنةً فرعية و60 مركزًا انتخابيًا، مناشدًا المواطنين بالمشاركة الإيجابية في اختيار من يُمثلهم داخل المجلس.

كما شدّد على المتابعة اللحظية وتفعيل غرف العمليات الرئيسية والفرعية على مستوى مراكز المحافظة؛ لمتابعة انتظام سير العملية الانتخابية على مدار اليومين، وسرعة التعامل مع أي شكاوى و تذليل أي معوقات قد تواجه الناخبين والقائمين على العملية الانتخابية داخل مقار اللجان.

نائب محافظ الوادي الجديد تشارك بالمهرجان الدولي الثامن للتمور بالواحات البحرية

شاركت السيدة حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، بفعاليات المهرجان الدولي الثامن للتمور بالواحات البحرية بمحافظة الجيزة، والذي يقام تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية خلال الفترة من ٨ إلى ١٠ نوفمبر الحالي، وذلك بحضور السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، والدكتور عبد الوهاب زايد الأمين العام لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، والمهندس عبد الباسط المرزوقي الوزير المفوض بسفارة الإمارات لدى مصر، والسيدة هند عبد الحليم والسيد إبراهيم الشهابي نائبي محافظ الجيزة، ولفيف من ممثلي الوفود الدولية المشاركة بالمهرجان.

وأعربت نائب المحافظ عن بالغ تقديرها لدعم القيادة السياسية وجهود الدولة المصرية للارتقاء بإنتاجية التمور ودعم المزارعين، و تعزيز مساهمتها في سوق التصدير العالمي، من خلال الطفرة التي شهدها هذا القطاع على المستويات الزراعية والصناعية و الشراكات الدولية مع الجهات البحثية والعلمية؛ للنهوض بجودة الإنتاج وفتح آفاق جديدة للتصدير وجذب الاستثمارات.

كما هنّأت أبناء المحافظة الفائزين ب ٤ جوائز بالمسابقة التي نظمتها جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، بفئات أفضل مزرعة نخيل (الجمعية الشرعية بالداخلة)، أفضل بحث علمي تطبيقي( الأستاذ الدكتور حاتم حمدون)، أفضل عبوة مبتكرة( الطحان جولدن داتس)، أفضل منتج حرفي من النواتج الثانوية للنخيل( عادل محمود - مركز بلاط).

من ناحية أخرى، قام المهندس عادل النجار بإهداء درع المحافظة للسيدة حنان مجدي نائب المحافظ؛ تقديرًا لمشاركتها في النسخة الثامنة من المهرجان ، والذي أعقبه تفقدها أجنحة منتجات المحافظة المشاركة بالمعرض المقام على هامش المهرجان، مشيدةً بجودة وتنوع المعروضات، وإتاحة الفرصة من خلال تلك المعارض لتبادل الخبرات والشراكات وفتح مجالات تسويقية و تنافسية هامة.

تحرير 104 محاضر متنوعة في حملات تموينية بالوادي الجديد

تواصل مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، حملاتها الرقابية الموسعة على مستوى مراكز المحافظة، استهدفت الأسواق، والمخابز، ومستودعات الأنابيب، ومحطات الوقود، ومنافذ توزيع الدقيق والردة.

وأكدت الدكتورة سلوي مصطفى وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالوادي الجديد، أن الحملات أسفرت عن تحرير 104 محاضر تموينية متنوعة، شملت مخالفات نقص أوزان وجودة إنتاج وعدم إعلان، إلى جانب فحص عينات من الدقيق والردة بمعامل الوزارة للتحقق من مطابقتها للمواصفات القياسية، وتنفيذ قرارات النيابة العامة بإعدام المضبوطات غير الصالحة وفق الإجراءات .

وأضافت وكيل تموين الوادي الجديد، أنه يتم تنفيذ حملات مكثفة في إطار حرص محافظة الوادي الجديد على حماية صحة المواطنين وتأمين جودة المعروض من الأغذية، مؤكدة أن هناك حملات باستمرار بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية وهناك مرور دوري على الأسواق.



وأشارت إلى أن المديرية لديها غرفة عمليات تتلقى عليها جميع الشكاوى الواردة من المواطنين، مؤكدًة سرعة الاستجابة على تلك الشكاوى تنفيذًا لتوجيهات محافظ الإقليم، اللواء دكتور محمد الزملوط، برفع مستوى الخدمات المقدمة لمواطنى المحافظة.

وتهيب مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمواطنين على مستوى مراكز المحافظة التعاون والإبلاغ الفوري عن أي تجاوزات أو مخالفات تموينية عبر غرفة عمليات المديرية .

جولات مفاجئة لوكيل وزارة الصحة على وحدات الرعاية الأساسية بالوادي الجديد

أجرى الدكتور شريف صبحي وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم، جولة مفاجئة على عدد من وحدات الرعاية الأساسية التابعة لإدارة الخارجة الصحية، شملت وحدات (بولاق – شرق بولاق – بورسعيد – المروة).

انتظام تقديم الخدمات الصحية للمواطنين

وتأتي هذه الجولات في إطار حرص وكيل الوزارة على متابعة سير العمل ميدانيًا، والاطمئنان على انتظام تقديم الخدمات الصحية للمواطنين داخل الوحدات، والتأكد من تواجد الفرق الطبية والفنية والإدارية في مواقع العمل، وتوافر الأدوية والمستلزمات الأساسية اللازمة لتقديم الخدمة على الوجه الأكمل.

وتفقد صبحي أقسام الوحدات المختلفة، ومنها غرف الكشف والطوارئ، والتطعيمات، وتنظيم الأسرة، وسجلات المترددين، مشددًا على ضرورة الالتزام بتطبيق معايير الجودة ومكافحة العدوى، والحرص على نظافة الوحدات وحسن استقبال المواطنين وتقديم الخدمة لهم في بيئة آمنة.

كما أكد على أهمية المتابعة المستمرة لأعمال المبادرات الرئاسية داخل الوحدات، وتحديث السجلات والبيانات الطبية أولًا بأول، بما يضمن دقة الإحصاءات وتحسين مؤشرات الأداء.

وفي ختام جولته، وجّه الدكتور شريف صبحي الشكر للعاملين الملتزمين، مشددًا على أن الجولات الميدانية المفاجئة ستستمر بصفة دورية، لتحقيق الانضباط ومتابعة مستوى الأداء ميدانيًا، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية والوزارة في ضمان وصول خدمة صحية متميزة لكل مواطن في مختلف أنحاء المحافظة.