قبل نهائي السوبر.. «الغندور» يُطمئن جمهور الزمالك: عودة قوية لثنائي الهجوم
فضل دعاء الصباح .. يفتح هذا الباب و15 سببًا آخر يجعلك لا تفوته
رغم أنباء جاهزيته .. «الغندور»: «بيزيرا» خارج حسابات الزمالك في نهائي السوبر
أحمد بلال يهاجم خالد الغندور: هي دي ثقافتك
تبادل لغارات المسيرات..وحدات الدفاع الجوي الروسي تدمر 44 طائرة
غزة جائعة والمساعدات مُعلّقة.. الخارجية البريطانية تُحمّل الاحتلال المسئولية: افتحوا المعابر فورًا
التنمر يسرق الطفولة .. خبيرة نفسية تكشف العلامات الخفية | فيديو
يُتابعها الكثيرون .. دراسة تكشف مفاجأة غير مُتوقعة عن مشاهدة أفلام الرعب
الصين ترفع الحظر عن تصدير 3 معادن أساسية إلى أمريكا
الفرق بين الرؤيا الصالحة والحلم .. علي جمعة: النبي حدّد 3 علامات
تصريح جريء.. عمرو الدردير يُشعل «القمة»: الزمالك هيكسب.. والأهلي «مش هيعرف يوقّف بيزيرا»
نيابة عن الرئيس السيسي.. مدبولي يفتتح مؤتمر النقل الذكي واللوجستيات
مرأة ومنوعات

يُتابعها الكثيرون .. دراسة تكشف مفاجأة غير مُتوقعة عن مشاهدة أفلام الرعب

حياة عبد العزيز

تتمتع أفلام الرعب بقاعدة جماهيرية واسعة، حيث يشاهدها الكثيرون لما فيها من إثارة وتشويق، هل أنت أيضًا من محبي أفلام الرعب ، بل وتبحث عن الراحة من الظلام والدماء والظواهر الخارقة للطبيعة؟ إذا كانت هذه الأفلام تساعدك على الهدوء وتخفيف القلق، فلا تقلق، فأنت لست الوحيد

في الآونة الأخيرة، قاد ماثياس كلاسين - المؤسس المشارك لمختبر الخوف الترفيهي في جامعة آرهوس في الدنمارك -بحثوقد أظهرت الدراسة أن البحث عن الرعب كنوع من الرياضة - على سبيل المثال، مشاهدة فيلم رعب أو زيارة منزل مسكون - يرتبط بقدرة أكبر على الصمود بين البالغين، وعندما يكون ذلك مناسبًا للعمر، انخفاض المخاطر لقلق الطفولة.

هذه ليست المرة الأولى التي تُطرح فيها دراسة كهذه. ففي وقت سابق أيضًا، أظهرت دراسات متعددة كيف يمكن لأفلام الرعب أن تُهدئ عقولنا، وتُساعد في تخفيف التوتر والقلق.

كشفت دراسة حديثة أن الأشخاص الذين يشاهدون أفلام الرعب بانتظام كانوا أكثر قدرة على الصمود واستعدادًا نفسيًا خلال جائحة كوفيد-19.

اكتشف الباحثون أن مشاهدة أفلام الرعب تُهيئ بيئة مُسيطر عليها، حيث يُمكن للشخص تفعيل استجابة القتال أو الهروب دون عواقب حقيقية. ويُقال إن هذا أفضل من الذعر بشأن واجب مدرسي أو عملي قبل موعده بيوم. يُسمى هذا المفهوم "المُحفز المُسيطر عليه"، أي عندما يُخفف الشخص من ضغوطه وقلقه اليومي في بيئة مسيطر عليها.

هل يمكن لأفلام الرعب أن تساعدك على الهدوء؟


يزعم كثيرون أن أفلام الرعب تُساعدهم على الهدوء، ما السبب وراء ذلك؟ "هناك الكثير مما يحدث أولًا، إنها تشتت انتباهك بشكل كبير عن همومك، عندما يطارد قاتل مُقنّع شخصًا ما على الشاشة، مخلا يملك المرء مساحةً كافيةً للتركيز على مشاكله الخاصة.

ثانيًا، هناك شعورٌ هائلٌ بالسيطرة. يمكنك إيقاف الفيلم مؤقتًا أو إيقافه متى شئت، هذا الشعور بالسيطرة على أمرٍ مخيفٍ يمكن أن يكون مُمكِّنًا للغاية.

أفلام الرعب أفلام الأفلام مشاهدة فيلم

الأرصاد

الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات على القاهرة الكبرى غدا

تعليق الدراسة في مدارس "لجان انتخابات مجلس النواب"

شاهد.. إعلان تعليق الدراسة في مدارس "لجان انتخابات مجلس النواب 2025 "

جمال شعبان

الإثارة العارمة.. جمال شعبان يكشف عن سبب وفاة عروس ليلة زفافها

حظر التوك توك

حظر التوك توك يدخل حيز التنفيذ رسميًا.. المناطق المحظورة والغرامة المقررة

تحرك عاجل من أسرة ضحايا حادث سيارة المطرب إسماعيل الليثي

تحرك عاجل من أسر ضحايا حادث إسماعيل الليثي ضد سائق سيارة الفنان

انقلاب ميكروباص على طريق الكريمات

جايين من بني سويف.. مصرع 8 أشخاص وإصابة 7 في انقلاب ميكروباص بالكريمات

وفاة عروس ليلة زفافها

ملحقتش تفرح .. وفاة عروس بعد زفافها بساعات تثير الحزن على السوشيال ميديا

مرض منى عراقي

مرض مناعي خطير .. منى عراقي تكسر الصمت: الأطباء قالوا لي ملوش علاج |فيديوجراف

مي عمر و أحمد السقا

السينما تستعد لعودة قوية مع فيلم «هيروشيما» بطولة أحمد السقا ومي عمر

محمد محمود عبدالعزيز وزوجته

خرجت من العناية.. محمد محمود عبدالعزيز يطمئن الجمهور على حالة زوجته الصحية

النجم محمد محمود عبد العزيز و زوجته

محمد محمود عبد العزيز يتصدَّر التريند .. لهذا السبب

ملاكي وبيك ‏وتكاتك .. مزاد سيارات جديد تابع لوزارة المالية ‏| اعرف الموعد

تعرّف على أرخص سيارة كهربائية في السوق المصري

رينو تطرح كنوزها التاريخية من سيارات السباق في مزاد استعداداً لافتتاح متحفها الجديد

مرض منى عراقي

مرض مناعي خطير .. منى عراقي تكسر الصمت: الأطباء قالوا لي ملوش علاج |فيديوجراف

آمال ماهر

زفاف سري وحب مُعلن .. آمال ماهر تُفاجئ الجمهور برسالة قلب مفتوح |فيديوجراف

