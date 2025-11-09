يُتابعها الكثيرون .. دراسة تكشف مفاجأة غير مُتوقعة عن مشاهدة أفلام الرعب

تتمتع أفلام الرعب بقاعدة جماهيرية واسعة، حيث يشاهدها الكثيرون لما فيها من إثارة وتشويق، هل أنت أيضًا من محبي أفلام الرعب ، بل وتبحث عن الراحة من الظلام والدماء والظواهر الخارقة للطبيعة؟ إذا كانت هذه الأفلام تساعدك على الهدوء وتخفيف القلق، فلا تقلق، فأنت لست الوحيد

في الآونة الأخيرة، قاد ماثياس كلاسين - المؤسس المشارك لمختبر الخوف الترفيهي في جامعة آرهوس في الدنمارك -بحثوقد أظهرت الدراسة أن البحث عن الرعب كنوع من الرياضة - على سبيل المثال، مشاهدة فيلم رعب أو زيارة منزل مسكون - يرتبط بقدرة أكبر على الصمود بين البالغين، وعندما يكون ذلك مناسبًا للعمر، انخفاض المخاطر لقلق الطفولة.

هذه ليست المرة الأولى التي تُطرح فيها دراسة كهذه. ففي وقت سابق أيضًا، أظهرت دراسات متعددة كيف يمكن لأفلام الرعب أن تُهدئ عقولنا، وتُساعد في تخفيف التوتر والقلق.

كشفت دراسة حديثة أن الأشخاص الذين يشاهدون أفلام الرعب بانتظام كانوا أكثر قدرة على الصمود واستعدادًا نفسيًا خلال جائحة كوفيد-19.

اكتشف الباحثون أن مشاهدة أفلام الرعب تُهيئ بيئة مُسيطر عليها، حيث يُمكن للشخص تفعيل استجابة القتال أو الهروب دون عواقب حقيقية. ويُقال إن هذا أفضل من الذعر بشأن واجب مدرسي أو عملي قبل موعده بيوم. يُسمى هذا المفهوم "المُحفز المُسيطر عليه"، أي عندما يُخفف الشخص من ضغوطه وقلقه اليومي في بيئة مسيطر عليها.

هل يمكن لأفلام الرعب أن تساعدك على الهدوء؟



يزعم كثيرون أن أفلام الرعب تُساعدهم على الهدوء، ما السبب وراء ذلك؟ "هناك الكثير مما يحدث أولًا، إنها تشتت انتباهك بشكل كبير عن همومك، عندما يطارد قاتل مُقنّع شخصًا ما على الشاشة، مخلا يملك المرء مساحةً كافيةً للتركيز على مشاكله الخاصة.

ثانيًا، هناك شعورٌ هائلٌ بالسيطرة. يمكنك إيقاف الفيلم مؤقتًا أو إيقافه متى شئت، هذا الشعور بالسيطرة على أمرٍ مخيفٍ يمكن أن يكون مُمكِّنًا للغاية.