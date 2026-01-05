قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

محمد هاني يقرأ القرآن استعدادا لمواجهة منتخب بنين.. والدردير يعلق

ميرنا محمود

أشاد الإعلامي عمرو الدردير  بنجم منتخب مصر  محمد هاني عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

و نشر الدردير صورة للاعب محمد هاني وهو يقرأ القرآن استعدادا لمواجهة منتخب بنين و علق كاتبا :ما شاء الله عليك يا هاني هتبقي نجم الماتش.

وبدأ منتخب مصر،  عمليات الإحماء قبل مواجهة بنين المقررة على ملعب أدرار بالمغرب، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

وفي السياق ذاته، أعلن حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، التشكيل الرسمي للفراعنة في اللقاء الذي يقام في تمام السادسة مساءً ضمن الدور ثمن النهائي للبطولة.

تشكيل منتخب مصر أمام بنين:

حراسة المرمى: محمد الشناوي
الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، حمدي فتحي، ياسر إبراهيم، محمد حمدي
الوسط: مروان عطية، محمود تريزيجيه، إبراهيم عادل
الهجوم: محمد صلاح، عمر مرموش

دكة البدلاء:
أحمد الشناوي، مصطفى شوبير، أحمد عيد، حسام عبد المجيد، محمد إسماعيل، خالد صبحي، أحمد فتوح، إمام عاشور، محمود صابر، محمد شحاتة، أحمد سيد زيزو، مصطفى فتحي، أسامة فيصل، صلاح محسن، مصطفى محمد.

محمد هاني الدرديري منتخب مصر منتخب مصر و بنين

