لبنان: مقتل 182 شخصاً في غارات الجيش الإسرائيلي أمس

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن مقتل 182 شخصاً وإصابة 890 آخرين في هجمات الأمس في لبنان، وأكدت أن هذا العدد غير مكتمل.

قال الدكتور أنطوان الزغبي رئيس الصليب الأحمر اللبناني، إن الوضع الإنساني في لبنان شديد التعقيد عقب القصف الإسرائيلي الأخير، مشيراً إلى أن أكثر من 100 قتيل و400 جريح سُجلوا حتى اللحظة، فيما لا تزال فرق الصليب الأحمر تعمل على البحث عن العالقين تحت الأنقاض في بيروت والضاحية الجنوبية وجبل لبنان والبقاع وبعلبك.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامي أحمد عيد، عبر قناة "القاهرة الإخبارية، أنّ الإصابات بين المدنيين حرجة للغاية، وأن 40 عملية جراحية تُجرى حالياً في المستشفيات للتعامل مع الجرحى الأكثر خطورة.

وأوضح الزغبي أن المستشفيات اللبنانية تعاني اكتظاظاً كبيراً في أقسام الطوارئ، وأن المخزون الطبي من أدوات ومستلزمات الطوارئ قد نفد بسرعة بسبب العدد الهائل للضحايا.

وأشار إلى أن لبنان يعيش منذ سنتين حالة شبه مستمرة من النزاعات والقصف، مما يزيد من صعوبة إدارة الطوارئ في ظل محدودية الموارد.

وشدد على الحاجة الملحة للمساعدات الدولية والفورية لدعم لبنان في تجاوز هذه الأزمة الإنسانية، مؤكداً أن التنسيق قائم بين المستشفيات ووزارة الصحة وخلية الأزمة وفرق الدفاع المدني والمنظمات الدولية، إلا أن قدرات الاستيعاب والإمكانيات المادية الحالية لا تكفي للتعامل مع حجم الكارثة.



