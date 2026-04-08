ألمانيا تؤكد أن الالتزام بوقف إطلاق النار يجب أن يمتد إلى لبنان

أعربت الحكومة الألمانية عن قلقها البالغ إزاء التطورات في لبنان وطالبت بتفعيل اتفاق وقف إطلاق النار هناك مؤكدة دعمها لكل الجهود الهادفة لإطلاق محادثات بين لبنان والكيان الإسرائيلي.



وأوضحت الحكومة في بيان أنها دفعت بالفعل مع شركاء آخرين نحو إحراز تقدم سريع باتجاه حل تفاوضي جوهري يحقن دماء المدنيين ويصون أمن منطقة الشرق الأوسط ويجنب العالم أزمة طاقة عالمية كبرى.



وأشارت الحكومة إلى بيان مشترك دعت فيه ألمانيا وبريطانيا وفرنسا إلى جانب المفوضية الأوروبية واليابان جميع الأطراف إلى تنفيذ وقف إطلاق النار، بما في ذلك داخل لبنان.



كما تضمن البيان تعهدا من الحكومات الموقعة بالمساهمة في ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، كما أشار بيان الحكومة إلى استعداد ألمانيا للمساهمة فيما أسمته "بناء نظام سلام في المنطقة" بعد التوصل لصيغة نهائية لوقف القتال.