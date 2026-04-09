مسؤول أمريكي: تدمير أكثر من نصف منصات الصواريخ في إيران خلال الحرب الأخيرة

نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤول أمريكي تأكيده أن الضربات التي استهدفت إيران أسفرت عن تدمير أكثر من نصف منصات إطلاق الصواريخ لديها، في إطار العمليات العسكرية الأخيرة.



ووفقًا لبيانات القيادة المركزية الأمريكية، فإن نحو 90% من الجنود الأمريكيين الذين أُصيبوا خلال المواجهات تعافوا وعادوا إلى الخدمة.



من جانبه، صرّح وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث بأن بلاده حققت "نصرًا عسكريًا حاسمًا"، مشيرًا إلى أن طهران اضطرت لطلب وقف إطلاق النار، مؤكدًا أن أقل من 10% من القوة العسكرية الأميركية استُخدمت خلال العمليات، التي أدت بحسب قوله إلى تدمير البرنامج الصاروخي الإيراني بشكل كامل.



بدوره، أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، دان كين، أن الأهداف العسكرية تحققت، لافتًا إلى أن وقف إطلاق النار الحالي لا يتجاوز كونه هدنة مؤقتة، مع بقاء القوات في حالة تأهب.



وأوضح كين أن الضربات شملت أكثر من 13 ألف هدف داخل إيران، بينها آلاف الأهداف الاستراتيجية، إضافة إلى تدمير آلاف مراكز القيادة اللوجستية، وغرق أكثر من 150 سفينة إيرانية، فضلًا عن تدمير الجزء الأكبر من القدرات البحرية وأنظمة الدفاع الجوي ومصانع الأسلحة.



وأشار إلى أن إعادة بناء القدرات العسكرية الإيرانية ستستغرق سنوات، في ظل حجم الخسائر التي تكبدتها خلال الحرب.