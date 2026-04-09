من دير "مارمينا".. البابا تواضروس يترأس قداس "خميس العهد" ويحيي ذكرى العشاء الأخير

تُحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم ذكرى "خميس العهد"، في خلوة روحية مهيبة بقلب صحراء مريوط، أحد أقدس أيام أسبوع الآلام. ويترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الصلوات من دير مارمينا العجائبي بمنطقة كينج مريوط، حيث يلتف حوله الآباء الرهبان وجموع المصلين في أجواء تفيض بالخشوع، إحياءً لذكرى العشاء الأخير وتجسيداً لقيم التواضع والمحبة التي أرساها السيد المسيح.

قداس خميس العهد

ويُقام القداس داخل دير مارمينا العجائبي بصحراء مريوط، وهو التقليد الذي يحرص البابا تواضروس الثاني على الالتزام به سنويًا خلال أسبوع الآلام، حيث يقضي خلوته الروحية بالدير قبل الاحتفال بعيد القيامة المجيد، بمشاركة عدد من الأساقفة والرهبان.

ويُحيي الأقباط في خميس العهد ذكرى العشاء الأخير للسيد المسيح مع تلاميذه، وهو اليوم الذي أسس فيه سر التناول، كما قام فيه بغسل أرجل تلاميذه تعبيرًا عن المحبة والتواضع، لذلك يُعرف هذا اليوم أيضًا باسم "خميس الأسرار"، ويُعد من أبرز محطات الأسبوع المقدس قبل الجمعة العظيمة.

ويتضمن القداس طقس "اللقان" المميز، ويقوم البابا بغسل أرجل عدد من المصلين، اقتداءً بالسيد المسيح، في رسالة روحية تحمل معاني التواضع والخدمة والمحبة، وسط مشاركة كبيرة من الشعب القبطي.

وتُقام صلوات خميس العهد في مختلف الكنائس المصرية وسط أجواء من الخشوع والتأمل، مع تكثيف الإجراءات التنظيمية لتأمين المصلين، نظرًا للإقبال الكبير على حضور صلوات أسبوع الآلام.

ويمثل هذا اليوم محطة روحية فارقة في حياة الأقباط، وتتجه القلوب نحو التأمل في معاني الفداء والمحبة، استعدادًا لاستقبال عيد القيامة المجيد.