تصريح جريء.. عمرو الدردير يُشعل «القمة»: الزمالك هيكسب.. والأهلي «مش هيعرف يوقّف بيزيرا»

كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي عن تصريحات الناقد الرياضي عمرو الدردير، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وقال عمرو الدردير: “هنكسب الأهلي طبعًا، لأنه لديه مشاكل دفاعية وهجومية، ومدربه على قدّه”.

وأضاف: “مين يقدر في الأهلي يوقف خوان بيزيرا؟ وهيوقفه إزاي؟ أنا بصراحة بشفق عليهم”.

وفي سياق متصل، ألقى أحمد عبد الرؤوف، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، محاضرة فنية على اللاعبين مساء اليوم السبت، قبل خوض المران الختامي، في إطار الاستعداد لمواجهة الأهلي في نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

وحرص المدير الفني على شرح العديد من النقاط الفنية، بجانب توضيح دور كل لاعب وبرنامج المران الختامي، استعدادًا للمواجهة المرتقبة أمام الأهلي.

ومنح عبد الرؤوف اللاعبين بعض التعليمات الفنية التي سيتم تطبيقها خلال المران، مطالبًا إياهم بالتركيز وبذل أقصى جهد من أجل تحقيق الهدف المطلوب.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره الأهلي مساء اليوم الأحد، على ستاد محمد بن زايد، في نهائي بطولة كأس السوبر المصري.