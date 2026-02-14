حورية فرغلي تحتفل بعيد الحب بفستان أحمر في أحدث جلسة تصوير

خطفت الفنانة حورية فرغلي الأنظار في أحدث ظهور لها، وذلك خلال جلسة تصوير خاصة احتفالًا بعيد الحب، حيث تألقت بفستان أنيق باللون الأحمر عكس أجواء المناسبة الرومانسية.

وظهرت حورية بإطلالة جذابة ولافتة، اعتمدت فيها على تصميم بسيط أبرز أناقتها، مع لمسات مكياج هادئة وتسريحة شعر منسدلة، ما أضفى على الصور طابعًا أنثويًا راقيًا. ولاقت جلسة التصوير تفاعلًا واسعًا من جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الذين حرصوا على الإشادة بجمالها وتمنوا لها السعادة في عيد الحب.

ويأتي هذا الظهور ضمن نشاطها الملحوظ مؤخرًا، حيث تحرص حورية فرغلي على مشاركة جمهورها بلقطات من يومياتها وإطلالاتها المختلفة، وسط دعم كبير من متابعيها الذين يترقبون أعمالها الفنية الجديدة.