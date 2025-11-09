لاعب الأهلي السابق يكشف أسرار تشكيل الفريق أمام الزمالك في السوبر

تحدث عمرو الحديدي، لاعب النادي الأهلي السابق، عن تأهل المارد الأحمر إلى مواجهة الزمالك في نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

وقال الحديدي في تصريحات عبر برنامج "ستاد المحور": "توروب نجح في تطبيق الضغط العالي على سيراميكا منذ البداية وسجل هدفًا، ولا أنصح توروب بالبدء بمروان عطية وأليو ديانج في تشكيل الأهلي".

وأضاف: "الأندية الأربعة المشاركة في السوبر تفتقد للبديل الذي يقلب الموازين، وزيزو قدّم مباراة كبيرة أمام سيراميكا وصنع الهدف بشكل رائع لتريزيجيه".

وأردف: "عبد الله السعيد منح لاعبي الزمالك الثقة في ركلات الترجيح بعد تسجيله أول ركلة، وهذا دور اللاعبين أصحاب الخبرة".

واختتم حديثه قائلًا: "بيراميدز فشل في الدخول بالمباراة نفسيًا، ومحمد الشيبي أختفى أمام الزمالك".