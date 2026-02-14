قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
في العين وعلى الرأس.. أحمد موسى: يزف بشرى سارة لأصحاب المعاشات
أحمد موسى: الرئيس السيسي كلف الحكومة بزيادة المرتبات بداية من يوليو
المصري يتأهل لربع نهائي الكونفدرالية بعد الفوز على زيسكو الزامبي 2-0
متى أول يوم رمضان ؟
شهر رمضان فلكيا.. الهلال يولد مساء الأربعاء والمسلمون يؤدون التراويح
سعر ومواصفات سوإيست S08 في الإمارات.. صور
الأمم المتحدة: الفاشر وكردفان تشهدان انتهاكات مروعة وجرائم حرب
الخارجية: مصر تدعم تطبيق اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية لتعزيز التكامل والتبادل التجاري
تصدر المجموعة.. الزمالك يتأهل لربع نهائي الكونفدرالية بالفوز على كايزر تشيفز
وزير الخارجية: مصر تعمل مع الشركاء لدفع تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تتوقع هبوب رياح مثيرة للرمال في هذه المناطق
وزير الخارجية المجري: لن نسمح بسحبنا إلى حرب أوكرانيا ولن نرسل أموال شعبنا
فن وثقافة

بصوت إليسا.. طرح تتر مسلسل على قد الحب بطولة نيللي كريم وشريف سلامة

بصوت إليسا.. طرح تتر مسلسل “على قد الحب” بطولة نيللي كريم وشريف سلامة
بصوت إليسا.. طرح تتر مسلسل “على قد الحب” بطولة نيللي كريم وشريف سلامة
أوركيد سامي

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل “على قد الحب” أغنية التتر الرسمية للعمل، والتي تحمل نفس اسمه، بصوت النجمة اللبنانية إليسا، تمهيدًا لعرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026.
أغنية “على قد الحب” تأتي بتوقيع الشاعر والملحن عزيز الشافعي، وتوزيع نادر حمدي، ومن إنتاج حمدي بدر وسالي والي. وشارك في تنفيذها تسجيل وهندسة صوت إيلي بربر، جيتار شريف فهمي، باص جيتار سيكا، صولو كمانجه محمد علي.
وتحمل كلمات الأغنية طابعًا دراميًا مؤثرًا يعكس أجواء المسلسل، ومن بينها:
«على قد الحب أنا شوفت الكره عشر أضعاف
خلّوني مريضة.. من نفسي بخاف
في الدنيا يا ناس بقى فاضل إيه تاني هيتشاف
أنا آسفة بقيت بتمنى الموت من اللي أنا عايشاه
معقول الظلم اللي أنا شايفاه!»
تفاصيل مسلسل “على قد الحب”
تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي حول سيدة في أواخر الثلاثينيات تعمل في تصميم الحُلي والإكسسوارات، تواجه العديد من التحديات الأسرية والمهنية بعد وفاة والدتها، بينما تتقاطع حياتها مع شيف يفتتح مطعمًا بالقرب من منزلها، لتتشابك الخيوط بين المشاعر الإنسانية والصراعات العاطفية.
أبطال العمل
يضم المسلسل نخبة من النجوم، أبرزهم نيللي كريم وشريف سلامة، إلى جانب مها نصار، أحمد ماجد، صفاء الطوخي، ميمي جمال، محمد أبو داوود، شهد الشاطر، محمود الليثي، محمد علي رزق، أحمد سعيد عبد الغني، يوسف حشيش، وآية سليم.
العمل من تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج خالد سعيد، ومن المتوقع أن يشهد تفاعلًا واسعًا خلال عرضه في رمضان، خاصة مع حالة الشجن التي تحملها أغنية التتر بصوت إليسا، والتي تعكس ملامح الدراما الإنسانية للعمل.

