بصوت إليسا.. طرح تتر مسلسل “على قد الحب” بطولة نيللي كريم وشريف سلامة

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل “على قد الحب” أغنية التتر الرسمية للعمل، والتي تحمل نفس اسمه، بصوت النجمة اللبنانية إليسا، تمهيدًا لعرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026.

أغنية “على قد الحب” تأتي بتوقيع الشاعر والملحن عزيز الشافعي، وتوزيع نادر حمدي، ومن إنتاج حمدي بدر وسالي والي. وشارك في تنفيذها تسجيل وهندسة صوت إيلي بربر، جيتار شريف فهمي، باص جيتار سيكا، صولو كمانجه محمد علي.

وتحمل كلمات الأغنية طابعًا دراميًا مؤثرًا يعكس أجواء المسلسل، ومن بينها:

«على قد الحب أنا شوفت الكره عشر أضعاف

خلّوني مريضة.. من نفسي بخاف

في الدنيا يا ناس بقى فاضل إيه تاني هيتشاف

أنا آسفة بقيت بتمنى الموت من اللي أنا عايشاه

معقول الظلم اللي أنا شايفاه!»

تفاصيل مسلسل “على قد الحب”

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي حول سيدة في أواخر الثلاثينيات تعمل في تصميم الحُلي والإكسسوارات، تواجه العديد من التحديات الأسرية والمهنية بعد وفاة والدتها، بينما تتقاطع حياتها مع شيف يفتتح مطعمًا بالقرب من منزلها، لتتشابك الخيوط بين المشاعر الإنسانية والصراعات العاطفية.

أبطال العمل

يضم المسلسل نخبة من النجوم، أبرزهم نيللي كريم وشريف سلامة، إلى جانب مها نصار، أحمد ماجد، صفاء الطوخي، ميمي جمال، محمد أبو داوود، شهد الشاطر، محمود الليثي، محمد علي رزق، أحمد سعيد عبد الغني، يوسف حشيش، وآية سليم.

العمل من تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج خالد سعيد، ومن المتوقع أن يشهد تفاعلًا واسعًا خلال عرضه في رمضان، خاصة مع حالة الشجن التي تحملها أغنية التتر بصوت إليسا، والتي تعكس ملامح الدراما الإنسانية للعمل.