ملحقتش تفرح .. وفاة عروس بعد زفافها بساعات تثير الحزن على السوشيال ميديا

سادت حالة من الحزن العميق على مواقع التواصل الاجتماعي عقب الإعلان عن وفاة عروس تُدعى تغريد طلبة بعد ساعات قليلة من زفافها، لتتحول فرحة العمر إلى مأساة مؤلمة أبكت القلوب وأثارت موجة واسعة من الحزن بين الأصدقاء والأقارب.

وتداول عدد كبير من مستخدمي موقع "فيسبوك" منشورات النعي والدعاء للعروس الراحلة، مؤكدين أنها كانت مثالًا للأخلاق الطيبة والسيرة الحسنة، ولم يُعرف عنها إلا كل خير.

وفاة عروس بعد زفافها بساعات

وكتب أحد أقاربها، ويدعى عزيز أباظة: «البقاء والدوام لله… تلقّينا اليوم خبر وفاة عروس البارحة المغفور لها تغريد طلبة، حفيدة المرحوم حسن إسماعيل أباظة، والمغفور لها ابنة عمّتي تغريد عبد الله أباظة، وابنة أخي الغالي أسامة طلبة، وأختي الغالية إخلاص أباظة.

ربنا يصبّرنا جميعًا على الفراق، ويجعل مثواها الجنة بإذن الله… أسألكم الفاتحة».

وعلّق آخر قائلًا: «بقلوب يملؤها الحزن والرضا بقضاء الله وقدره، أنعي ببالغ الأسى ابنة عمّتي الغالية تغريد طلبة، التي توفيت إلى رحمة الله تعالى اليوم بعد يوم واحد فقط من زفافها.

عروسٌ رحلت عن دنيانا لتكون عروسًا في الجنة بإذن الله.

نسأل الله أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون».