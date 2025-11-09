تبادل لغارات المسيرات..وحدات الدفاع الجوي الروسي تدمر 44 طائرة

نقلت وكالة ريا عن وزارة الدفاع الروسية قولها إن وحدات الدفاع الجوي الروسي استطاعت أن تدمر 44 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل في استمرار لتقدم القوات الروسية على نظيرتها الروسية.

وذكرت رويترز نقلا عن حاكم منطقة فورونيج الروسية بقيام أوكرانيا بالرد، حيث شنت القوات المجابهة هجوما أوكرانيا بطائرات مسيرة خلال الليل وعمل على تعطيل إمدادات الكهرباء والتدفئة.

أعلنت السلطات الروسية عن حالة تأهب صاروخي في منطقتي أوريول وتولا الروسيتين صباح الأحد بالتوقيت المحلي.

في غضون ذلك، رُفع خطر الهجوم الصاروخي في منطقتي بريانسك وفورونيج.

كما دوت صفارات الإنذار الجوية في أوكرانيا خلال الليل، وسط الصراع المستمر مع روسيا.