أمريكا تقلّل دور الاحتلال في مراكز المراقبة لوقف إطلاق النار

زعم مسئول إسرائيلي أن الاحتلال صار يؤدي دورًا أقل بالنسبة إلى الولايات المتحدة في مركز التنسيق المدني-العسكري في كريات جات، حيث يجري مراقبة وقف إطلاق النار في غزة بمشاركة ما لا يقل عن 12 دولة، وفق ما ذكرت صحف عبرية.

ذكر المسئول أن المجمع الواقع في جنوب الأراضي المحتلة معد ليكون مركزا لقوة الاستقرار الدولية (ISF) التي ستتولى إدارة غزة في إطار خطة وقف إطلاق النار الشاملة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تسعى الولايات المتحدة إلى تثبيتها في القانون الدولي من خلال تصويت في مجلس الأمن.

وبحسب المسئول الذي تحدث مع "تايمز أوف إسرائيل"، فإن الولايات المتحدة كانت صاحبة القرار الرئيس في مركز التنسيق، بما في ذلك القضايا المتعلقة بإيصال المساعدات إلى غزة.

وأضاف المسؤول، أن منسق أنشطة الحكومة الإسرائيلية في المناطق (كوجات)، وهي الهيئة التابعة لوزارة الدفاع التي أشرفت على إيصال المساعدات إلى القطاع المدمر طوال فترة الحرب، أُلحِق بدور أقرب إلى "المتعهد" داخل المركز.