عاجل.. مدفعية الاحتلال تجدّد استهداف خانيونس وغزة استمرارًا للخروقات الإسرائيلية

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن مدفعية الاحتلال جددت استهداف المناطق الشرقية لمدينتي خانيونس وغزة في استمرار للخروقات الإسرائيلية.



ويواصل جيش الاحتلال الصهيوني خروقاته اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار والتي تخلف يوميا سقوط المزيد من الضحايا الأبرياء، حيث أعلنت وزارة الصحة في غزة عن نقل 10 شهداء فلسطينيين إلى مستشفيات قطاع غزة خلال 72 ساعة الماضية من بينهم 9 شهداء انتُشل جثمانهم وشهيد واحد جديد و6 جرحى آخرين.

أكدت إسرائيل، الأحد، أن الجثة الثانية من بين جثتي رهينتين سلمتهما حماس ليل السبت الأحد هي لعامل مزارع تايلندي قُتل خلال هجوم الحركة في السابع من أكتوبر 2023، واحتجز جثمانه في قطاع غزة.



من جانبه، قال مكنب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن "بعد استكمال عملية التعرّف من قبل المعهد الوطني للطب الشرعي، بالتعاون مع شرطة إسرائيل والحاخامية العسكرية، أبلغ ممثلو الجيش الإسرائيلي عائلة المختطف سونتايا أوكارسري أن ابنهم أُعيد إلى إسرائيل وتم استكمال التعرف عليه".