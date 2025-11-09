قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم الأحد 9 نوفمبر 2025
هجمات روسية على محطات نووية.. سقوط قتلى وإصابات في دنيبرو وزابوريجيا وخاركيف الأوكرانية
الإثارة العارمة.. جمال شعبان يكشف عن سبب وفاة عروس ليلة زفافها
من القمر للشمس .. دورة تدريبية تكشف أسرار تقويم مصر القديمة بمتحف إيمحتب
أحمد جعفر: عبدالرؤوف سيفاجئ الأهلي بمشاركة «بيزيرا».. وغياب الشحات أراح دفاع الزمالك
زعيم الأغلبية بالشيوخ الأمريكي: إشارات إيجابية لإنهاء الإغلاق الحكومي المستمر منذ 40 يومًا
الأمم المتحدة: حماية المدنيين بالسودان وتقديم الإغاثة أمر عاجل لا يحتمل التأجيل
إبراهيم عبدالخالق: أي حديث سلبي عن الزمالك قبل القمة يمنح اللاعبين حافزًا إضافيًا للفوز
سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 9-11-2025
تعرّف على أرخص سيارة كهربائية في السوق المصري
الحق قبل نهاية الحجز.. تعرف على تفاصيل وأسعار أراضي الإسكان الجديدة
شاهد.. الرئيس السوري يلعب كرة السلة مع قائد القوات الدولية ضد «داعش»
أخبار العالم

حرب روسيا وأوكرانيا
محمد على

قال وزير الخارجية الأوكراني، أندريه سيبيها، عبر موقع "إكس": "استهدفت روسيا مرة أخرى المحطات الفرعية التي تمد محطتَي خميلنيتسكي وريفني للطاقة النووية بالكهرباء".

وأضاف الوزير: "لم تكن هذه الضربات عرضية، بل مخططة على نحو جيد. روسيا تعرض السلامة النووية في أوروبا للخطر عمدًا".

وذكر مسؤولون أوكرانيون أن روسيا أطلقت طائرات مسيرة وصواريخ خلال هجمات على أوكرانيا، استهدفت محطات فرعية تغذي محطتين للطاقة النووية بالكهرباء، وأسفرت عن مقتل سبعة أشخاص.

وكان الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، قد قال إن روسيا أطلقت أكثر من 450 طائرة مسيرة و45 صاروخًا.

وأشار زيلينسكي إلى ضرورة تكثيف العقوبات على روسيا لزيادة الضغط عليها، مؤكدًا: "مقابل كل ضربة تشنها موسكو على البنية التحتية للطاقة بهدف إلحاق الضرر بالمدنيين قبل الشتاء، لا بد من اتخاذ رد يتمثل في فرض عقوبات تستهدف جميع مصادر الطاقة الروسية، من دون استثناء".

ولقي ثلاثة أشخاص حتفهم وأصيب 12 آخرون في مدينة دنيبرو بعد أن استهدفت طائرة مسيرة مبنى سكنيًا. وقال مسؤولون إن ثلاثة آخرين قتلوا في منطقة زابوريجيا، وواحد في منطقة خاركيف شمال البلاد.

وقالت رئيسة الوزراء الأوكرانية، يوليا سفيريدينكو، إن منشآت للطاقة في مناطق كييف وبولتافا وخاركيف لحقت بها أضرار.

وذكرت شركة "تسينتر إنرجو" المملوكة للدولة أن الهجمات هي الأكبر على منشآتها منذ اندلاع الحرب في فبراير 2022، وأنها أوقفت العمليات في منشآتها في منطقتي كييف وخاركيف.

زيلينسكي الرئيس الأوكراني

رينو تطرح كنوزها التاريخية من سيارات السباق في مزاد استعداداً لافتتاح متحفها الجديد

سعر تويوتا كورولا 2010 المستعملة

كيف تعزّز زبدة الفول السوداني الذاكرة وصحة الدماغ؟.. فوائد مذهلة

فيديو

