حداد «إلكتروني» بعد وفاة عروس مدينة نصر.. رسائل تعزية من أصدقاء وأقارب تغريد طلبة| ماذا قالوا؟
قبل نهائي السوبر.. «الغندور» يُطمئن جمهور الزمالك: عودة قوية لثنائي الهجوم
فضل دعاء الصباح .. يفتح هذا الباب و15 سببًا آخر يجعلك لا تفوته
رغم أنباء جاهزيته .. «الغندور»: «بيزيرا» خارج حسابات الزمالك في نهائي السوبر
أحمد بلال يهاجم خالد الغندور: هي دي ثقافتك
تبادل لغارات المسيرات..وحدات الدفاع الجوي الروسي تدمر 44 طائرة
غزة جائعة والمساعدات مُعلّقة.. الخارجية البريطانية تُحمّل الاحتلال المسئولية: افتحوا المعابر فورًا
التنمر يسرق الطفولة .. خبيرة نفسية تكشف العلامات الخفية | فيديو
يُتابعها الكثيرون .. دراسة تكشف مفاجأة غير مُتوقعة عن مشاهدة أفلام الرعب
الصين ترفع الحظر عن تصدير 3 معادن أساسية إلى أمريكا
الفرق بين الرؤيا الصالحة والحلم .. علي جمعة: النبي حدّد 3 علامات
تصريح جريء.. عمرو الدردير يُشعل «القمة»: الزمالك هيكسب.. والأهلي «مش هيعرف يوقّف بيزيرا»
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

الصين ترفع الحظر عن تصدير 3 معادن أساسية إلى أمريكا

محمد على

ذكرت وزارة التجارة الصينية أن بكين تزيل الحظر عن تصدير 3 معادن أساسية إلى الولايات المتحدة.

أعلنت وزارة التجارة الصينية أنها علقت حظرًا على تصدير بعض المواد ذات الاستخدام المزدوج إلى الولايات المتحدة.

تم سن الإجراء الذي يحظر تصدير الجاليوم والجرمانيوم والأنتيمون والمواد شديدة الصلابة إلى الولايات المتحدة في ديسمبر من العام الماضي.

وفي وقت سابق، خففت الصين ضوابط التصدير على أنواع معينة من المعادن النادرة في أعقاب الاجتماع بين الرئيسين الأمريكي والصيني، دونالد ترامب وشي جين بينج، والذي أدى إلى تهدئة التوترات التجارية بين البلدين.

وزارة التجارة الصينية بكين الحظر 3 معادن أساسية الولايات المتحدة

