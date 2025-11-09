الصين ترفع الحظر عن تصدير 3 معادن أساسية إلى أمريكا

ذكرت وزارة التجارة الصينية أن بكين تزيل الحظر عن تصدير 3 معادن أساسية إلى الولايات المتحدة.

أعلنت وزارة التجارة الصينية أنها علقت حظرًا على تصدير بعض المواد ذات الاستخدام المزدوج إلى الولايات المتحدة.

تم سن الإجراء الذي يحظر تصدير الجاليوم والجرمانيوم والأنتيمون والمواد شديدة الصلابة إلى الولايات المتحدة في ديسمبر من العام الماضي.

وفي وقت سابق، خففت الصين ضوابط التصدير على أنواع معينة من المعادن النادرة في أعقاب الاجتماع بين الرئيسين الأمريكي والصيني، دونالد ترامب وشي جين بينج، والذي أدى إلى تهدئة التوترات التجارية بين البلدين.