أحمد بلال يهاجم خالد الغندور: هي دي ثقافتك

انتقد أحمد بلال، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، الاعلامي خالد الغندور بسبب تصريحاته الأخيرة عن مباراة الزمالك وبيراميدز، في نصف نهائي السوبر.

وقال أحمد بلال، في تصريحات عبر قناة «النهار»: “لما تطلع في قناة عربية تقول الزمالك كسب بيراميدز اللي هو بطل أفريقيا فالزمالك كده بقى بطل أفريقيا، الكلام اللي قولته يجهل لعيبة الكورة”.



وأضاف: “معنى كلامك لو فاركو كسب الأهلي هيقولك أنا مش هنزل درجة تانية عشان كسبت الأهلي بطل الدوري فأنا بطل الدوري! كلام مينفعش يتقال من كابتن كباتن مصر”.

وتابع: “هي دي ثقافة كابتن من كباتن مصر؟، لما تكسب بيراميدز نحييك، لكن لما تقول أنا بطل أفريقيا عشان كسبت بيراميدز، ده غير منطقي”.

وواصل: “أنت مش بتتكلم بلسانك لواحدك، إنت بتتكلم بلسان لعيبة الكورة المصريين، الكلام ده يجهلنا، لما تطلع في قناة عربية لازم تقول كلام منطقي”.

وأتم: “أحمد بلال راجع نفسك إنت مش بتمثل نفسك، إنت بتمثل نادي كبير على مستوى الدول العربية”.