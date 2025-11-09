دمار واسع يضرب البرازيل بعد إعصار قاتل.. تفاصيل

تُظهر لقطات بطائرة مسيّرة آثار إعصار قوي ضرب جنوب البرازيل، وأسفر عن مقتل ستة أشخاص وإصابة أكثر من 400 شخص.

دمار واسع يمزق ولاية بارانا

وتظهر لقطات بطائرة مسيّرة دمارا واسع النطاق في جنوب البرازيل بعد أن مزق إعصار قوي ولاية بارانا، ما أسفر عن مقتل ستة أشخاص وإصابة أكثر من 400.

العاصفة، برياح تجاوزت سرعتها 250 كيلومتر في الساعة، سوّت منازل بالأرض وخلّفت شخصا واحدا مفقودا، ما استدعى إعلان حالة طوارئ.

كوارث الطقس

تواصل فرق الإنقاذ البحث بين الأنقاض، فيما تعالج المستشفيات عشرات السكان المصابين بجروح خطيرة، في واحدة من أسوأ كوارث الطقس التي شهدتها المنطقة منذ سنوات.

وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، أعرب الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا عن تضامنه مع الضحايا.