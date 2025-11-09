عرضت فضائية القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا حيث أعلنت الصين رفع الحظر عن تصدير 3 معادن أساسية إلى الولايات المتحدة.

وفي سياق متصل..أعلن رئيس الوزراء الهولندي، ديك شوف، أن الحكومة الصينية وافقت على استئناف تصدير الرقائق الإلكترونية الأساسية لقطاع السيارات في أوروبا، بعد أزمة دبلوماسية وتجارية استمرت عدة أسابيع.

وقال شوف - في تصريح لوكالة أنباء "بلومبرج" على هامش قمة المناخ "كوب30 " في البرازيل، إن "الصين أبلغتنا بأنها ستسمح باستئناف الإمدادات من مصانع شركة نكسبيريا"، وهي شركة هولندية لصناعة الرقائق مملوكة لمجموعة وينغتك الصينية.