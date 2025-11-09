«الغندور» يُشيد بكباتن الزمالك والأهلي: عمر جابر والشناوي شخصيات محترمة

تحدّث الإعلامي خالد الغندور في منشور عن قائد الزمالك عمر جابر والكابتن محمد الشناوي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال خالد الغندور: "كباتن الزمالك والأهلي، الكابتن عمر جابر ومحمد الشناوي، شخصيات متزنة وكلامهم موزون ومحترم، برافو".

وألقى أحمد عبد الرؤوف، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، محاضرة فنية على اللاعبين مساء اليوم السبت، قبل خوض المران الختامي في إطار الاستعداد لمواجهة الأهلي في نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

وحرص المدير الفني على شرح العديد من النقاط الفنية، بجانب دور كل لاعب، وبرنامج المران الختامي استعدادًا للمباراة المرتقبة.

كما منح عبد الرؤوف اللاعبين بعض التعليمات الفنية التي سيتم تنفيذها في المران، مطالبًا إياهم بالتركيز وبذل أقصى جهد لتحقيق الهدف المطلوب.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره الأهلي، غدًا الأحد، على ستاد محمد بن زايد في نهائي بطولة كأس السوبر المصري.