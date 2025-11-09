قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
3 سيناريوهات .. كيف يتأهل منتخب مصر للناشئين إلى دور الـ 32 بكأس العالم؟
القاهرة تحظر التوك توك .. 5 ملايين مركبة خارج السيطرة وإجراءات عاجلة لوقف الفوضى
كنت ألعب مع الأولاد.. منى زكي تتحدث عن طفولتها وحبها للحواوشي أثناء السفر
«الغندور» يُشيد بكباتن الزمالك والأهلي: عمر جابر والشناوي شخصيات محترمة
صديقتي نصحتني بالـ «شد».. منى زكي تكشف سر رفضها اللجوء لعمليات التجميل وتتعامل مع تقدّم العمر
خوان بيزيرا جاهز لمواجهة الأهلي في نهائي كأس السوبر المصري | تفاصيل
ملاكي وبيك ‏وتكاتك .. مزاد سيارات جديد تابع لوزارة المالية ‏| اعرف الموعد
آلاء لاشين تكشف كواليس «قصر الباشا»: قصة جديدة على السينما المصرية |فيديو
عاجل.. مدفعية الاحتلال تجدّد استهداف خانيونس وغزة استمرارًا للخروقات الإسرائيلية
مرض مناعي خطير .. منى عراقي تكسر الصمت: الأطباء قالوا لي ملوش علاج |فيديوجراف
أكن لهم كل الاحترام .. باسم مرسي يكشف حقيقة كره جماهير الأهلي له
بحضور عالمي ملكي .. انطلاق فعاليات «مانحي الأمل العالمية» في متحف الحضارة | صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

«الغندور» يُشيد بكباتن الزمالك والأهلي: عمر جابر والشناوي شخصيات محترمة

عمر جابر
عمر جابر
علا محمد

تحدّث الإعلامي خالد الغندور في منشور عن قائد الزمالك عمر جابر والكابتن محمد الشناوي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال خالد الغندور: "كباتن الزمالك والأهلي، الكابتن عمر جابر ومحمد الشناوي، شخصيات متزنة وكلامهم موزون ومحترم، برافو".

وألقى أحمد عبد الرؤوف، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، محاضرة فنية على اللاعبين مساء اليوم السبت، قبل خوض المران الختامي في إطار الاستعداد لمواجهة الأهلي في نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

وحرص المدير الفني على شرح العديد من النقاط الفنية، بجانب دور كل لاعب، وبرنامج المران الختامي استعدادًا للمباراة المرتقبة.

كما منح عبد الرؤوف اللاعبين بعض التعليمات الفنية التي سيتم تنفيذها في المران، مطالبًا إياهم بالتركيز وبذل أقصى جهد لتحقيق الهدف المطلوب.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره الأهلي، غدًا الأحد، على ستاد محمد بن زايد في نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

الإعلامي خالد الغندور خالد الغندور الزمالك محمد الشناوي عمر جابر الأهلي بطولة كأس السوبر المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

معرفة لجنة الانتخابات

طريقة معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي 2025

تعليق الدراسة في مدارس "لجان انتخابات مجلس النواب"

شاهد.. إعلان تعليق الدراسة في مدارس "لجان انتخابات مجلس النواب 2025 "

الأرصاد

الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات على القاهرة الكبرى غدا

حظر التوك توك

حظر التوك توك يدخل حيز التنفيذ رسميًا.. المناطق المحظورة والغرامة المقررة

تحرك عاجل من أسرة ضحايا حادث سيارة المطرب إسماعيل الليثي

تحرك عاجل من أسر ضحايا حادث إسماعيل الليثي ضد سائق سيارة الفنان

جمال شعبان

الإثارة العارمة.. جمال شعبان يكشف عن سبب وفاة عروس ليلة زفافها

انقلاب ميكروباص على طريق الكريمات

جايين من بني سويف.. مصرع 8 أشخاص وإصابة 7 في انقلاب ميكروباص بالكريمات

وفاة عروس ليلة زفافها

ملحقتش تفرح .. وفاة عروس بعد زفافها بساعات تثير الحزن على السوشيال ميديا

بالصور

ملاكي وبيك ‏وتكاتك .. مزاد سيارات جديد تابع لوزارة المالية ‏| اعرف الموعد

مزاد سيارات
مزاد سيارات
مزاد سيارات

تعرّف على أرخص سيارة كهربائية في السوق المصري

أرخص سيارة كهربائية
أرخص سيارة كهربائية
أرخص سيارة كهربائية

رينو تطرح كنوزها التاريخية من سيارات السباق في مزاد استعداداً لافتتاح متحفها الجديد

سيارات السباق في مزاد
سيارات السباق في مزاد
سيارات السباق في مزاد

سعر تويوتا كورولا 2010 المستعملة

تويوتا كورولا 2010
تويوتا كورولا 2010
تويوتا كورولا 2010

فيديو

مرض منى عراقي

مرض مناعي خطير .. منى عراقي تكسر الصمت: الأطباء قالوا لي ملوش علاج |فيديوجراف

آمال ماهر

زفاف سري وحب مُعلن .. آمال ماهر تُفاجئ الجمهور برسالة قلب مفتوح |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا .. نصنع الفرق

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

المزيد