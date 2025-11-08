عبد الرؤوف يشرح خطة الزمالك لمواجهة الأهلي في نهائي السوبر المصري

ألقى أحمد عبد الرؤوف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، محاضرة فنية على اللاعبين مساء اليوم السبت، قبل خوض المران الختامي في إطار الاستعداد لمواجهة الأهلي في نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

وحرص المدير الفني للفريق على شرح العديد من النقاط الفنية، بجانب دور كل لاعب، وبرنامج المران الختامي، استعدادًا للمواجهة المرتقبة أمام الأهلي في نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

ومنح عبد الرؤوف اللاعبين بعض التعليمات الفنية التي سيتم تنفيذها في مران اليوم، كما طالبهم بالتركيز وبذل أقص جهد من أجل تحقيق الهدف المطلوب.

‏ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره الأهلي، غداً الأحد على ستاد محمد بن زايد في نهائي بطولة كأس السوبر المصري.