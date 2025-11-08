عمر جابر: نحترم الأهلي ونسعى للتتويج بالسوبر في مباراة تليق بالكرة المصرية

أكد عمر جابر، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على أهمية مواجهة الأهلي في نهائي كأس السوبر المصري، مشيرًا إلى أن الفريق يستعد بكل جدية من أجل تقديم أداء قوي والتتويج باللقب.

وقال جابر خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد قبل المباراة: "مباراة الأهلي دائمًا لها طابع خاص لأنها ديربي ينتظره الجميع، نستعد بتركيز كبير ونسعى للظهور بأفضل مستوى ممكن لتحقيق الفوز وحصد البطولة".

وأضاف قائد الزمالك: "نكنّ كل الاحترام لفريق الأهلي ولاعبيه، ونعلم مدى قوة المنافس، لكننا نثق في قدراتنا وهدفنا هو تحقيق نتيجة إيجابية ترضي جماهير الزمالك".

وتحدث جابر عن تنظيم البطولة في الإمارات قائلًا "العلاقات بين مصر والإمارات مميزة للغاية، والتنظيم هنا على أعلى مستوى، ونتطلع لأن نقدم مباراة كبيرة تليق باسم الزمالك وبالكرة المصرية عمومًا".

ويواجه الزمالك نظيره الأهلي في الخامسة والنصف مساء غدًا الأحد على استاد محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي، في قمة مرتقبة لتحديد بطل النسخة الثالثة والعشرين من كأس السوبر المصري.