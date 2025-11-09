قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حداد «إلكتروني» بعد وفاة عروس مدينة نصر.. رسائل تعزية من أصدقاء وأقارب تغريد طلبة| ماذا قالوا؟
قبل نهائي السوبر.. «الغندور» يُطمئن جمهور الزمالك: عودة قوية لثنائي الهجوم
فضل دعاء الصباح .. يفتح هذا الباب و15 سببًا آخر يجعلك لا تفوته
رغم أنباء جاهزيته .. «الغندور»: «بيزيرا» خارج حسابات الزمالك في نهائي السوبر
أحمد بلال يهاجم خالد الغندور: هي دي ثقافتك
تبادل لغارات المسيرات..وحدات الدفاع الجوي الروسي تدمر 44 طائرة
غزة جائعة والمساعدات مُعلّقة.. الخارجية البريطانية تُحمّل الاحتلال المسئولية: افتحوا المعابر فورًا
التنمر يسرق الطفولة .. خبيرة نفسية تكشف العلامات الخفية | فيديو
يُتابعها الكثيرون .. دراسة تكشف مفاجأة غير مُتوقعة عن مشاهدة أفلام الرعب
الصين ترفع الحظر عن تصدير 3 معادن أساسية إلى أمريكا
الفرق بين الرؤيا الصالحة والحلم .. علي جمعة: النبي حدّد 3 علامات
تصريح جريء.. عمرو الدردير يُشعل «القمة»: الزمالك هيكسب.. والأهلي «مش هيعرف يوقّف بيزيرا»
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

أخبارأسوان: جاهزية لانتخابات النواب.. وقوافل طبية وبيطرية.. ومشروعات للصرف الصحي

محمد عبد الفتاح

شهدت محافظة أسوان أحداثًا متنوعة على مدار الـ 24 ساعة الماضية كان من أهمها  .

محافظ أسوان: القافلة الطبية بقرية الطويسة وفرت خدمات علاجية لـ929 مواطنا

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان نتائج القافلة الطبية الشاملة التى تم تنظيمها بقرية الطويسة التابعة للوحدة المحلية لقرية الجعافرة بمركز دراو، وذلك فى إطار جهود المحافظة بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان لتقديم الخدمات الصحية المجانية، وخاصة فى المناطق النائية والقرى الأكثر إحتياجا.


تحصين 12 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية في أسوان خلال أكتوبر 2025

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان الجهود المبذولة خلال أكتوبر الماضى بمختلف قطاعات العمل البيطرى .

وأشاد المحافظ بالجهود المتميزة التى قامت بها مديرية الطب البيطرى ضمن الخطة الوطنية لحماية الثروة الحيوانية وتحقيق الأمن الغذائى والحفاظ على صحة المواطنين بمختلف المراكز والمدن .

محافظ أسوان يحظر مشاركة العاملين بالمحافظة والمحليات في الدعاية الانتخابية

أصدر اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان أمراً إدارياً حاسماً يقضى بحظر مشاركة جميع العاملين بديوان عام المحافظة، والوحدات المحلية، ومديريات الخدمات بنطاق المحافظة فى أى شكل من أشكال الدعاية أو الدعم لأى من المرشحين لإنتخابات مجلس النواب سواء داخل أو خارج مقار اللجان الإنتخابية .

ويأتى ذلك فى إطار الحرص على تحقيق أقصى درجات الشفافية والنزاهة خلال إنتخابات مجلس النواب .

إنشاء محطة المشتل لرفع الصرف الصحى كحل جذرى لمشكلة الكرور بأسوان

أعلن اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، عن التنسيق النهائى مع وزير الزراعة واستصلاح الأراضى الوزير علاء فاروق، لتخصيص أرض المشتل لإنشاء محطة 12 لرفع الصرف الصحى، خاصة أن هذه المساحة شهدت حرائق متكررة فى الفترات السابقة، وأصبحت غير صالحة للزراعة، وذلك استجابة لطلب المحافظ بهدف إيجاد حل جذرى ونهائى لمشكلة الطفح والكسورات المتكررة بخط طرد محطة الكرور رقم 11.

وتعكس هذه الخطوات الإيجابية حرص المحافظة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع المعاناة عن أهالى منطقة الكرور.

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

