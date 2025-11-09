إخلاء سبيل الضابط الكويتي في واقعة التحـ.ـرش بفتاة على كورنيش النيل

قرّرت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، إخلاء سبيل الضابط الكويتي وصديقه المتهمين في واقعة اعتراض فتاة والتحرش بها بـ كفالة 50 ألف جنيه لكل منهما على ذمة التحقيقات.

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على المتهمين عقب بلاغ تقدمت به الفتاة، أفادت فيه بتعرضها للتحرش والملامسة الجسدية بطريقة غير لائقة.

وكشفت تحريات المباحث أن أحد المتهمين ضابط كويتي، بينما الآخر مجند مفصول، واعترف الثاني بارتكاب الواقعة وهو في حالة غير وعي، في حين أقر الأول بأن صديقه هو من تعمد مضايقة الفتاة.

وأشارت التحريات إلى أن أحد المتهمين حاول الهروب إلى الإسكندرية بعد انتشار مقطع الفيديو المتداول عن الواقعة، إلا أن قوات الأمن تمكنت من تحديد مكانه والقبض عليه.

وقررت جهات التحقيق عرض المتهمين، وهما الضابط تركي.م والمجند المفصول محمد.ب، على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية.