بعد محاولة انتحار.. نقل المدعية العسكرية الإسرائيلية السابقة إلى المستشفى
إصابة مفاجئة تضرب دفاع الزمالك‎ قبل مواجهة الأهلي بنهائي السوبر
غموض حول الدباغ.. الجزيري يقترب من قيادة هجوم الزمالك أمام الأهلي بالسوبر
خالد الغندور يحرج أحمد فتحي على الهواء بسؤاله عن سبب اعتزاله الكرة
إغلاق الحكومة الأمريكية يوقف آلاف الرحلات ويهدد قطاع الطيران والاقتصاد بالبلاد
دول "بريكس" تشترِي 20 طناً من الذهب بقيمة 2.5 مليار دولار
الخارجية الروسية: موسكو لن تنجر وراء استفزازات بروكسل في قضية التأشيرات
وفد أمريكي يشارك في تنصيب رئيس بوليفيا ويعلن مبادرات اقتصادية وأمنية مشتركة
وزير خارجية إيران يؤكد حرص بلاده على توسيع العلاقات مع كوريا الشمالية
مش قادرة تقوم.. إليسا تقلق جمهورها بموقف مفاجئ في حفل الإمارات
المصريون في كندا ينهون التصويت في انتخابات مجلس النواب وسط تنظيم متميز
موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر والقنوات الناقلة
برلمان

"صوتك حقك".. تشريعات صارمة لضمان شفافية انتخابات البرلمان 2025

انتخابات مجلس النواب
انتخابات مجلس النواب
حسن رضوان

تستعد مصر، غدًا، لانطلاق انتخابات مجلس النواب 2025 في أجواء ديمقراطية تؤكد التزام الدولة بمبدأ الصوت الواحد لكل مواطن، حمايةً لنزاهة العملية الانتخابية وضمانًا لتكافؤ الفرص بين المرشحين.

وشدد قانون مباشرة الحقوق السياسية على ضرورة احترام هذا المبدأ، حيث نصت المادة (66) على معاقبة كل من يدلي بصوته أكثر من مرة في الانتخاب أو الاستفتاء بـ الحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة من 500 إلى 1000 جنيه، أو بإحدى العقوبتين، لضمان الشفافية ومنع أي تلاعب بالنتائج.

من لهم حق مباشرة الحقوق السياسية 

وفي الوقت ذاته، تُلزم المادة (13) بقيد جميع من لهم حق مباشرة الحقوق السياسية من المواطنين في قاعدة بيانات الناخبين، مع استثناء من اكتسب الجنسية المصرية بطريق التجنس إلا بعد مرور خمس سنوات على الأقل.

كما حددت المادة الخامسة من القانون تسع فئات يُحرم أفرادها مؤقتًا من مباشرة حقوقهم السياسية، من بينها المحجور عليهم، والمودعون بمستشفيات الصحة النفسية، والمدانون في جرائم الرشوة، التزوير، التهرب الضريبي، أو إفساد الحياة السياسية، وذلك بهدف تنقية القوائم الانتخابية والحفاظ على مصداقية الاستحقاق النيابي.

وفيما يتعلق بالدعاية الانتخابية، أكدت المادة (23) حق كل مرشح في مخاطبة الناخبين والترويج لبرنامجه في إطار الضوابط التي تضعها اللجنة العليا للانتخابات، مع الالتزام بعدم استخدام الشعارات الدينية أو الطائفية.

كما شدد القانون على تجريم أي أعمال عنف أو تهديد تمس سلامة العملية الانتخابية، إذ تصل العقوبة إلى السجن المشدد أو المؤبد إذا نتج عن تلك الأفعال أذى جسيم أو وفاة.

مجلس النواب 2025 الصوت الواحد العملية الانتخابية اللجنة العليا للانتخابات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا .. نصنع الفرق

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

المزيد