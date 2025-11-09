قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد محاولة انتحار.. نقل المدعية العسكرية الإسرائيلية السابقة إلى المستشفى
إصابة مفاجئة تضرب دفاع الزمالك‎ قبل مواجهة الأهلي بنهائي السوبر
غموض حول الدباغ.. الجزيري يقترب من قيادة هجوم الزمالك أمام الأهلي بالسوبر
خالد الغندور يحرج أحمد فتحي على الهواء بسؤاله عن سبب اعتزاله الكرة
إغلاق الحكومة الأمريكية يوقف آلاف الرحلات ويهدد قطاع الطيران والاقتصاد بالبلاد
دول "بريكس" تشترِي 20 طناً من الذهب بقيمة 2.5 مليار دولار
الخارجية الروسية: موسكو لن تنجر وراء استفزازات بروكسل في قضية التأشيرات
وفد أمريكي يشارك في تنصيب رئيس بوليفيا ويعلن مبادرات اقتصادية وأمنية مشتركة
وزير خارجية إيران يؤكد حرص بلاده على توسيع العلاقات مع كوريا الشمالية
مش قادرة تقوم.. إليسا تقلق جمهورها بموقف مفاجئ في حفل الإمارات
المصريون في كندا ينهون التصويت في انتخابات مجلس النواب وسط تنظيم متميز
موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر والقنوات الناقلة
أخبار البلد

إنتهاء تجهيز مدارس لجان انتخابات مجلس النواب ومنع لصق لافتات الدعاية بأسوارها

انتخابات مجلس النواب 2025
انتخابات مجلس النواب 2025
ياسمين بدوي

أنهت الإدارات التعليمية استعداداتها لعقد انتخابات مجلس النواب 2025 في المدارس .. حيث أعلنت إدارة شمال الجيزة التعليمية ، أنه في إطار الإستعداد لـ انتخابات مجلس النواب 2025 ، تم تجهيز المدارس المخصصة لـ اللجان انتخابية وتزويدها بالخدمات الأساسية

وأكدت إدارة شمال الجيزة التعليمية ، أن المدارس التي تم تخصيصها كمقار انتخابية ستتوقف الدراسة بها خلال يومي الاقتراع فقط ، على أن تستأنف الدراسة في اليوم التالي لأيام الاقتراع مباشرة

وشددت إدارة شمال الجيزة التعليمية ، على أن تستمر الدراسة بشكل طبيعي في باقي المدارس التي لا تدخل ضمن لجان انتخابات مجلس النواب 2025 

وأكدت إدارة شمال الجيزة التعليمية ، على التنسيق الكامل مع الأجهزة المختصة لضمان سير العملية الانتخابية في أجواء منظمة وآمنة ، مشيرةً إلى توفير كافة التجهيزات اللازمة لكل لجنة مثل توفير الإضاءة الجيدة وتوفير كافة سبل الراحة ، وتكثيف اعمال النظافة والتطهير المستمر للمقار الانتخابية

وأوضحت إدارة شمال الجيزة التعليمية ، أنه تم التأكد من وجود طفايات الحريق في أماكنها وفحص تاريخ الانتهاء حرصا على أمن وسلامة المقار الانتخابية ، مشددة على منع لصق الدعاية الانتخابية على اسوار المدارس ، مع التأكيد على التعامل الفوري مع أي مخالفات في هذا الإطار 

وفي إطار الاستعدادات الجارية لانطلاق انتخابات مجلس النواب 2025 بمحافظة سوهاج يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين، عقد راضي مختار الشريف مدير عام إدارة دارالسلام التعليمية، ووجيه الحامدي وڪيل الإدارة التعليمية، اجتماعاً موسعاً مع مديري المدارس والموجهين ، لمناقشة الاستعدادات النهائية للعملية الانتخابية داخل المدارس المقرر استخدامها كلجان ومقار انتخابية.

وخلال الاجتماع ، شدد مدير عام الإدارة، على رفع درجة الاستعداد القصوى بالمدارس المخصصة لـ انتخابات مجلس النواب 2025 ، والبالغ عددها ٤٤ مدرسة على مستوى الإدارة التعليمية، مؤكداً ضرورة توفير كافة التجهيزات والإمكانات اللازمة لضمان سير العملية الانتخابية في بيئة آمنة ومنظمة تعكس الصورة الحضارية للدولة المصرية.

وأشار “ الشريف ” إلى أهمية تجهيز المدارس على النحو الأمثل من حيث تأمين المداخل والمخارج، والتأكد من سلامة النوافذ والأبواب ودورات المياه ، وتوفير مناطق الانتظار المجهزة بكراس متحركة لخدمة كبار السن وذوي الهمم ، إلى جانب توافر طفايات الحريق الجاهزة للاستخدام، وإزالة أي إشغالات بمحيط المدارس لتسهيل وصول الناخبين.

كما شدد مدير عام الإدارة التعليمية، تعليماته الحازمة لضمان حيادية المؤسسات التعليمية ومنع استغلالها في أي نشاط سياسي.

ماذا أعلنت وزارة التربية والتعليم بشأن اجازة انتخابات مجلس النواب 2025؟

وأكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لم ولن يصدر قراراً رسميا ينص على منح طلاب المدارس إجازة رسمية بمناسبة انتخابات مجلس النواب 2025. 

وقال المصدر، في تصريح خاص لموقع “صدى البلد”، إن الأمر متروك لكل محافظة وشأنها بتنسيق من المحافظين، ليتم منح طلاب المدارس التي بها لجان انتخابية فقط إجازة خلال فترة انتخابات مجلس النواب 2025، مع استمرار الدراسة بشكل طبيعي في باقي المدارس التي لا تضم لجانا انتخابية بداخله.

انتخابات مجلس النواب 2025 انتخابات مجلس النواب مجلس النواب 2025 انتخابات

جمال شعبان

الإثارة العارمة.. جمال شعبان يكشف عن سبب وفاة عروس ليلة زفافها

حظر التوك توك

حظر التوك توك يدخل حيز التنفيذ رسميًا.. المناطق المحظورة والغرامة المقررة

تحرك عاجل من أسرة ضحايا حادث سيارة المطرب إسماعيل الليثي

تحرك عاجل من أسر ضحايا حادث إسماعيل الليثي ضد سائق سيارة الفنان

وفاة عروس ليلة زفافها

ملحقتش تفرح .. وفاة عروس بعد زفافها بساعات تثير الحزن على السوشيال ميديا

مرض منى عراقي

مرض مناعي خطير .. منى عراقي تكسر الصمت: الأطباء قالوا لي ملوش علاج |فيديوجراف

واقعة التحرش بفتاة على كورنيش النيل

إخلاء سبيل الضابط الكويتي في واقعة التحـ.ـرش بفتاة على كورنيش النيل

موعد شهر رمضان 2026 في مصر.. كم يتبقى على أول يوم صيام؟

موعد شهر رمضان 2026 في مصر.. كم يتبقى على أول يوم صيام؟

موعد صرف معاشات ديسمبر 2025.. تفاصيل الزيادة الجديدة وجدول الصرف الكامل

موعد صرف معاشات ديسمبر 2025 .. اعرف الجدول الكامل بعد الزيادة

محافظ الجيزة

وزير الزراعة ومحافظ الجيزة يفتتحان المهرجان الدولي للتمور في دورته الثامنة

الشاب يوسف رمضان شهيد لقمة العيش

القصة الكامل لشهيد لقمة العيش بطور سيناء

حاوية عملاقة

تفاصيل عودة عبور الحاويات العملاقة عبر قناة السويس وعودة الاستقرار

صبا مبارك تثير الجدل ببدلة كلاسيك مكشوفة الظهر

صبا مبارك تثير الجدل ببدلة كلاسيك
صبا مبارك تثير الجدل ببدلة كلاسيك
صبا مبارك تثير الجدل ببدلة كلاسيك

هيفاء وهبي تتألق بفستان ملفت فى حفلتها بالأردن

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

ملاكي وبيك ‏وتكاتك .. مزاد سيارات جديد تابع لوزارة المالية ‏| اعرف الموعد

مزاد سيارات
مزاد سيارات
مزاد سيارات

تعرّف على أرخص سيارة كهربائية في السوق المصري

أرخص سيارة كهربائية
أرخص سيارة كهربائية
أرخص سيارة كهربائية

إليسا

مش قادرة تقوم.. إليسا تقلق جمهورها بموقف مفاجئ في حفل الإمارات

هيفاء وهبي

بعد تهجم معجب عليها.. هيفاء وهبي تداعب الأطفال في حفلها

مرض منى عراقي

مرض مناعي خطير .. منى عراقي تكسر الصمت: الأطباء قالوا لي ملوش علاج |فيديوجراف

آمال ماهر

زفاف سري وحب مُعلن .. آمال ماهر تُفاجئ الجمهور برسالة قلب مفتوح |فيديوجراف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا .. نصنع الفرق

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

