إنتهاء تجهيز مدارس لجان انتخابات مجلس النواب ومنع لصق لافتات الدعاية بأسوارها

أنهت الإدارات التعليمية استعداداتها لعقد انتخابات مجلس النواب 2025 في المدارس .. حيث أعلنت إدارة شمال الجيزة التعليمية ، أنه في إطار الإستعداد لـ انتخابات مجلس النواب 2025 ، تم تجهيز المدارس المخصصة لـ اللجان انتخابية وتزويدها بالخدمات الأساسية

وأكدت إدارة شمال الجيزة التعليمية ، أن المدارس التي تم تخصيصها كمقار انتخابية ستتوقف الدراسة بها خلال يومي الاقتراع فقط ، على أن تستأنف الدراسة في اليوم التالي لأيام الاقتراع مباشرة

وشددت إدارة شمال الجيزة التعليمية ، على أن تستمر الدراسة بشكل طبيعي في باقي المدارس التي لا تدخل ضمن لجان انتخابات مجلس النواب 2025

وأكدت إدارة شمال الجيزة التعليمية ، على التنسيق الكامل مع الأجهزة المختصة لضمان سير العملية الانتخابية في أجواء منظمة وآمنة ، مشيرةً إلى توفير كافة التجهيزات اللازمة لكل لجنة مثل توفير الإضاءة الجيدة وتوفير كافة سبل الراحة ، وتكثيف اعمال النظافة والتطهير المستمر للمقار الانتخابية

وأوضحت إدارة شمال الجيزة التعليمية ، أنه تم التأكد من وجود طفايات الحريق في أماكنها وفحص تاريخ الانتهاء حرصا على أمن وسلامة المقار الانتخابية ، مشددة على منع لصق الدعاية الانتخابية على اسوار المدارس ، مع التأكيد على التعامل الفوري مع أي مخالفات في هذا الإطار

وفي إطار الاستعدادات الجارية لانطلاق انتخابات مجلس النواب 2025 بمحافظة سوهاج يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين، عقد راضي مختار الشريف مدير عام إدارة دارالسلام التعليمية، ووجيه الحامدي وڪيل الإدارة التعليمية، اجتماعاً موسعاً مع مديري المدارس والموجهين ، لمناقشة الاستعدادات النهائية للعملية الانتخابية داخل المدارس المقرر استخدامها كلجان ومقار انتخابية.

وخلال الاجتماع ، شدد مدير عام الإدارة، على رفع درجة الاستعداد القصوى بالمدارس المخصصة لـ انتخابات مجلس النواب 2025 ، والبالغ عددها ٤٤ مدرسة على مستوى الإدارة التعليمية، مؤكداً ضرورة توفير كافة التجهيزات والإمكانات اللازمة لضمان سير العملية الانتخابية في بيئة آمنة ومنظمة تعكس الصورة الحضارية للدولة المصرية.

وأشار “ الشريف ” إلى أهمية تجهيز المدارس على النحو الأمثل من حيث تأمين المداخل والمخارج، والتأكد من سلامة النوافذ والأبواب ودورات المياه ، وتوفير مناطق الانتظار المجهزة بكراس متحركة لخدمة كبار السن وذوي الهمم ، إلى جانب توافر طفايات الحريق الجاهزة للاستخدام، وإزالة أي إشغالات بمحيط المدارس لتسهيل وصول الناخبين.

كما شدد مدير عام الإدارة التعليمية، تعليماته الحازمة لضمان حيادية المؤسسات التعليمية ومنع استغلالها في أي نشاط سياسي.

ماذا أعلنت وزارة التربية والتعليم بشأن اجازة انتخابات مجلس النواب 2025؟

وأكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لم ولن يصدر قراراً رسميا ينص على منح طلاب المدارس إجازة رسمية بمناسبة انتخابات مجلس النواب 2025.

وقال المصدر، في تصريح خاص لموقع “صدى البلد”، إن الأمر متروك لكل محافظة وشأنها بتنسيق من المحافظين، ليتم منح طلاب المدارس التي بها لجان انتخابية فقط إجازة خلال فترة انتخابات مجلس النواب 2025، مع استمرار الدراسة بشكل طبيعي في باقي المدارس التي لا تضم لجانا انتخابية بداخله.