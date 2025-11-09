قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بدء فرز أصوات الناخبين في 31 لجنة اقتراع بالخارج في انتخابات مجلس النواب
أسهل طريقة للوصول إلى المتحف المصري الكبير.. خطوط المواصلات الجديدة والقديمة
فيلم «وين صرنا» يحصد جائزة لجنة التحكيم في المهرجان المصري الأمريكي
أحمد جعفر: تريزيجيه أكتر لاعب سيقلق دفاع الزمالك وليس «زيزو» أو «بن شرقي»
السفير نادر سعد: المصريون في بلغاريا حريصون على المشاركة بالانتخابات رغم عددهم القليل
عمرو أديب: القطاع الخاص يرفع الأسعار.. والحد الأدنى الـ 7000 جنيه غير مُطبّق
مسئول سابق بالناتو: مسألة اختيار الأنسب بين الدبابات الغربية الـ5 لا تملك ردًا حاسمًا مطلقًا|فيديو
إخلاء سبيل الضابط الكويتي في واقعة التحـ.ـرش بفتاة على كورنيش النيل
مصر تستضيف لأول مرة الحفل الملكي العالمي "The Grand Ball" بقصر عابدين
سفير مصر في كندا: برودة الطقس القاسية لم تمنع حضور وتصويت المصريين بانتخابات مجلس النواب
باسم مرسي: زيزو مش نجم الشباك في الأهلي
إغلاق ميناء العريش البحري لسوء الأحوال الجوية
إغلاق صناديق الاقتراع بفرنسا فى ثاني وآخر أيام المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب بالخارج

أ ش أ

أغلقت قبل قليل، مساء اليوم السبت، صناديق الاقتراع في ثاني وآخر أيام تصويت المصريين بفرنسا في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، والتي استمرت لمدة يومين بالنسبة للمصريين بالخارج، عقب انتهاء فترة التصويت في تمام الساعة التاسعة بتوقيت باريس.

وشهدت اللجنة الانتخابية مشاركة العديد من أبناء الجالية المصرية الذين حرصوا على الإدلاء بأصواتهم.

وفتحت سفارة مصر في باريس والقنصلية العامة بمرسيليا (جنوب فرنسا) أبوابهما، صباح اليوم أمام المواطنين من أبناء الجالية المصرية؛ للتصويت في انتخابات مجلس النواب 2025 التي استمرت لمدة يومين للمصريين بالخارج، وفقا لقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات ذات الصلة. 

كانت البعثة الدبلوماسية بفرنسا قد اتخذت كافة التدابير اللوجيستية والتنظيمية لضمان حسن سير عملية التصويت وتوفير أكبر قدر من الراحة للمصوتين القادمين من مختلف المدن الفرنسية وتوفير كل ما يمكن لإجراء هذه العملية الانتخابية بكل سهولة ويسر.

وقامت سفارة مصر في باريس بنشر بيان -عبر الحسابات الخاصة بها على مواقع التواصل الاجتماعي- بدعوة الناخبين إلى المُشاركة في انتخابات مجلس النواب في الخارج والتي تُعقد بمقر السفارة بباريس من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساء يومي 7 و8 نوفمبر.

وأشارت السفارة -في بيانها- إلى انعقاد المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب في دوائر 14 محافظة (الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح) خارج جمهورية مصر العربية يومي الجمعة والسبت الموافقين 7 و8 نوفمبر، على أن تُجرى جولة الإعادة يومي 1و2 ديسمبر 2025، في الحالات التي تقتضي الإعادة.

وبعد غلق صناديق الاقتراع باللجنة الانتخابية بمقر السفارة في تمام التاسعة مساء (بتوقيت فرنسا)، بدأت عملية فرز الأصوات.

