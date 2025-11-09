قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قنصل مصر في ميلانو: إقبال كبير على انتخابات مجلس النواب

أ ش أ

أكد السفير وليد عثمان، القنصل العام لجمهورية مصر العربية في ميلانو، أن العملية الانتخابية للمصريين بالخارج تسير بسلاسة وشفافية كاملة، مشيرًا إلى الإقبال الكبير من أبناء الجالية المصرية منذ الساعات الأولى من صباح اليوم.

وأوضح القنصل العام، من أمام مقر اللجنة الفرعية في ميلانو - في تصريحات خاصة لراديو النيل - أن الحضور الكثيف يعكس حرص أبناء الجالية على المشاركة في هذا الاستحقاق البرلماني المهم، مؤكدًا أن التنظيم داخل اللجنة يتم بانسيابية تامة بفضل المتابعة المستمرة من الهيئة الوطنية للانتخابات، ومكتب نائب وزير الخارجية، مما يضمن انضباط الإجراءات وتطبيق التعليمات بدقة.

وأشار السفير وليد عثمان إلى أنه تم التنسيق الكامل مع السلطات الإيطالية من خلال السفارة المصرية في روما واللجنة الفرعية بالقنصلية العامة في ميلانو، مثمنًا التعاون الوثيق من جانب الجهات المختصة بالدولة المضيفة التي وفرت كل الدعم لتأمين العملية الانتخابية وتسهيل سيرها في أجواء منظمة وآمنة.

وأضاف القنصل العام أنه تم تخصيص فريق عمل متكامل داخل مقر اللجنة لاستقبال الناخبين والإجابة على استفساراتهم وتيسير عملية التصويت، إلى جانب مجموعة من المتطوعين المصريين الذين ينظمون دخول الناخبين خارج محيط اللجنة لتجنب التكدس وضمان الانسيابية.

واختتم السفير وليد عثمان تصريحاته بالإشادة بحماس أبناء الجالية المصرية في ميلانو، مشيرًا إلى الدور البارز الذي قامت به منظمات المجتمع المدني المصرية في تشجيع المواطنين على المشاركة، مؤكدًا أن هذا الحضور الكبير يعكس ارتباط المصريين بوطنهم ووعيهم بأهمية دورهم في دعم العملية الديمقراطية.

قنصل مصر في ميلانو انتخابات مجلس النواب ميلانو

