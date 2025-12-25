بفستان أحمر قصير ضيق.. ياسمين الخطيب تخطف الأنظار بإطلالة جريئة في الكريسماس

خطفت الإعلامية والكاتبة ياسمين الخطيب أنظار جمهورها ومن يتابعونها على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن شاركت مجموعة صور جديدة احتفالاً بأجواء الكريسماس من حسابها الرسمي على إنستجرام وفيسبوك.

في الصور ظهرت ياسمين بإطلالة جريئة وأنيقة ارتكزت على فستان أحمر قصير ضيق يمتاز بطابع احتفالي ملفت يتناغم مع أجواء نهاية العام وأعياد الميلاد.





تفاصيل الإطلالة:



اختارت الخطيب فستانًا أحمر اللون يناسب موسم الأعياد، جاء بقصة قصيرة ومجسّمة تبرز خطوط الجسم بشكل أنيق، مع أكمام طويلة وياقة عالية وأضافت لمسة راقية، جذابة تحت الأضواء. شكل الفستان يبدو وكأنه صُمّم خصيصًا لأمسيات احتفالية تجمع بين الأناقة والفخامة دون المبالغة.



بعد نشر الصور، بدأ اسمها يتصدر بعض القوائم على منصات التواصل الاجتماعي المتعلقة بالاحتفال بالأعياد، إذ انقسمت ردود المتابعين بين من أشاد بذوقها في اختيار اللون والتناسق مع موسم الكريسماس، وبين من ناقش جرأة الإطلالة والأثر الذي تتركه مثل هذه الاختيارات في سياق الاحتفالات.



لماذا كانت الإطلالة مميزة ؟



اللون الأحمر مرتبط تقليديًا بالاحتفالات الدافئة خاصة في مواسم الميلاد ورأس السنة.

– اختيار الفستان القصير واللمعان فيه أضفى بوستر احتفالي أنيق يتناغم مع صور الكريسماس.



اليكم الصور