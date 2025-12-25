قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الطلاق في ديسمبر 2025 .. 4 حالات انفصال اهتز لها المشهد الفني والاجتماعي
اقتصادية قناة السويس تنفي رسو سفينة تحمل معدات عسكرية وأسلحة بميناء بورسعيد
بعد زواج دام أكثر من 25 عامًا.. طلاق عمرو أديب ولميس الحديدي يثير جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل
وزير التعليم: المعلمون في مصر على أعلى مستوى.. وبيزنس السناتر انخفض لأكثر من 60%
القبض على شخصين تعديا على فتاة من ذوى الهمم داخل مسكنها بالإسكندرية
موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا في أمم أفريقيا 2025 والقنوات الناقلة
كهانة مُحرَّمة.. الأزهر: مشاهدة العرافين على الفضائيات مع عدم تصديقهم «إثم ومعصية»
قطع المياه عن عدد من مناطق محافظة القاهرة.. غدا
محمد شحاتة يسجل أجمل أهداف كأس أمم أفريقيا في المغرب .. ماذا فعل؟
أسعار البنزين والسولار اليوم الخميس
الداخلية تكشف حقيقة اختطاف فتاة بالبحيرة
عضو بالشيوخ الأمريكي: الدين العام يرتفع 75 ألف دولار كل ثانية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

بفستان أحمر قصير ضيق.. ياسمين الخطيب تخطف الأنظار بإطلالة جريئة في الكريسماس

ياسمين الخطيب
ياسمين الخطيب
ريهام قدري

خطفت الإعلامية والكاتبة ياسمين الخطيب أنظار جمهورها ومن يتابعونها على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن شاركت مجموعة صور جديدة احتفالاً بأجواء الكريسماس من حسابها الرسمي على إنستجرام وفيسبوك.

في الصور ظهرت ياسمين بإطلالة جريئة وأنيقة ارتكزت على فستان أحمر قصير ضيق يمتاز بطابع احتفالي ملفت يتناغم مع أجواء نهاية العام وأعياد الميلاد. 
 


 تفاصيل الإطلالة:


اختارت الخطيب فستانًا أحمر اللون يناسب موسم الأعياد، جاء بقصة قصيرة ومجسّمة تبرز خطوط الجسم بشكل أنيق، مع أكمام طويلة وياقة عالية وأضافت لمسة راقية، جذابة تحت الأضواء. شكل الفستان يبدو وكأنه صُمّم خصيصًا لأمسيات احتفالية تجمع بين الأناقة والفخامة دون المبالغة. 

بعد نشر الصور، بدأ اسمها يتصدر بعض القوائم على منصات التواصل الاجتماعي المتعلقة بالاحتفال بالأعياد، إذ انقسمت ردود المتابعين بين من أشاد بذوقها في اختيار اللون والتناسق مع موسم الكريسماس، وبين من ناقش جرأة الإطلالة والأثر الذي تتركه مثل هذه الاختيارات في سياق الاحتفالات. 
 

 لماذا كانت الإطلالة مميزة ؟


 اللون الأحمر مرتبط تقليديًا بالاحتفالات الدافئة خاصة في مواسم الميلاد ورأس السنة. 
– اختيار الفستان القصير واللمعان فيه أضفى بوستر احتفالي أنيق يتناغم مع صور الكريسماس. 
 

اليكم الصور 

إطلالة ياسمين الخيطب في الكريسماس ياسمين الخطيب فستان ياسمين الخطيب الكريسماس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دار الإفتاء

الإفتاء تحسم الجدل حول حكم تهنئة المسيحيين برأس السنة الميلادية

عداد الكهرباء

باقي 6 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

المتهمة

جوزي ظابط.. التحقيق مع بطلة فيديو خناقة مع عامل محل بالجيزة

عمال مصر

غرامة 50 ألف جنيه عقوبة التحرش بالعامل طبقا للقانون

أسعار العملات الأجنبية

وفقا لآخر تحديثات.. أسعار العملات الأجنبية في مصر مستهل اليوم

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم

هوت شوكليت

تصدر التريند.. طريقة عمل الهوت شوكليت في البيت بخطوات سهلة وطعم الكافيهات

الحاجة عواطف ووالدها

بتروح تخدمه كل يوم.. أحزان إمبابة بعد وفاة الحاجة عواطف ووالدها أسفل العقار المنهار

ترشيحاتنا

الزمالك

أحمد حسن يكشف موقف نادي الزمالك من إيقاف قيده

منتخب مصر

أرقام السيطرة تؤكد تفوق منتخب مصر هجوميًا في افتتاح أمم أفريقيا 2025

صورة من لقاء منتخب مصر وزيمبابوي

الجماهير تدخل مجانًا بعد 20 دقيقة في أمم أفريقيا 2025 لإنقاذ المدرجات من الفراغ

بالصور

الطلاق في ديسمبر 2025 .. 4 حالات انفصال اهتز لها المشهد الفني والاجتماعي

حالات الإنفصال فى الوسط الفنى فى ديسمبر ٢٠٢٥
حالات الإنفصال فى الوسط الفنى فى ديسمبر ٢٠٢٥
حالات الإنفصال فى الوسط الفنى فى ديسمبر ٢٠٢٥

طلاق رسمى بعد انفصال منذ شهور.. صور جمعت بين عمرو أديب و لميس الحديدي

طلاق لميس الحديدى و عمرو اديب
طلاق لميس الحديدى و عمرو اديب
طلاق لميس الحديدى و عمرو اديب

حبة من البرتقال.. ماذا تفعل لمريض السكري والقلب؟

حبة من البرتقال.. ماذا تفعل لمريض السكرى والقلب
حبة من البرتقال.. ماذا تفعل لمريض السكرى والقلب
حبة من البرتقال.. ماذا تفعل لمريض السكرى والقلب

بعد إعلان انفصالهما رسميا.. ألبوم صور لـ داليا مصطفى وشريف سلامة

طلاق داليا مصطفى و شريف سلامة
طلاق داليا مصطفى و شريف سلامة
طلاق داليا مصطفى و شريف سلامة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد