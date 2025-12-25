قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البروكلي؟

البروكلي
البروكلي
ريهام قدري

تناول البروكلي له فوائد صحية كثيرة نظرًا لأنه غني بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة والألياف. إليك أبرز ما يحدث عند تناوله:

تعزيز الصحة المناعية:
البروكلي يحتوي على فيتامين C ومواد مضادة للأكسدة تساعد على تقوية جهاز المناعة ومحاربة الالتهابات.

دعم صحة القلب:
الألياف والبوتاسيوم الموجودة فيه تساعد على خفض ضغط الدم وتحسين صحة القلب والأوعية الدموية.

تحسين الهضم:
الألياف الغذائية تدعم حركة الأمعاء وتقليل مشاكل الإمساك وتحافظ على صحة الجهاز الهضمي.

مكافحة الالتهابات:
يحتوي البروكلي على مركبات الكبريت (مثل السولفورافان) التي تساعد على تقليل الالتهابات في الجسم.

دعم صحة العظام:
البروكلي غني بالكالسيوم وفيتامين K، وهما ضروريان للحفاظ على قوة العظام والوقاية من هشاشة العظام.

مساعدة في الوقاية من السرطان:
بعض الدراسات تشير إلى أن مركبات الكبريت والمواد المضادة للأكسدة في البروكلي قد تساعد على تقليل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان.

تحسين صحة الجلد والشعر:
الفيتامينات A وC وE الموجودة في البروكلي تدعم صحة البشرة والشعر.

ملاحظة مهمة: يفضل تناول البروكلي مطهوًا بطريقة خفيفة (على البخار أو مسلوق قليلًا) للحفاظ على فوائده الغذائية، لأن الطهي المفرط قد يقلل من محتواه من الفيتامينات والمركبات المفيدة.

