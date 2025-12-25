قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رسميًا.. حدود السحب من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي
4 فرص محققة تضيع في نصف ساعة.. إثارة مبكرة بين الزمالك وسموحة
مصطفى بكري: مصر واجهت صدمات عديدة بعد تحقيق تنمية كبرى بجميع المؤسسات
بالشوم.. إصابة 6 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بقرية الجبلاو بقنا
العلماء يحذرون من احتمال اصطدام الكويكب 2024 YR4 بالقمر .. ما القصة؟
9 ضحايا.. انتهاء أعمال البحث بأنقاض عقار إمبابة بعد استخراج آخر جثة
تحمل الكثير لاستقرار الوطن.. مصطفى بكري: المواطن يهمه تحسن أحوال المعيشة
الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة وأمطار.. تفاصيل حالة الطقس حتى نهاية 2025
محمد غنيم رائد زراعة الكلى بالعالم: لم يكن حلمي دخول كلية الطب.. وتعرضت للتنمر بالمدرسة
الكنيست يقر قانونا يسمح لجيش الاحتلال باختراق كاميرات المراقبة سرا
عطل مفاجئ يوقف خدمات إنستاباي Instapay
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

فكرة جديدة في الشتا.. جربي طريقة شوربة العدس بالذرة

اسماء محمد

تعد شوربة العدس من الأكلات الشهية الشهيرة التي يتم تقديمها في مصر والوطن العربي خلال فصل الشتاء وتمنح الجسم فوائد عديدة.. لذا يبتكر الطهاة طرقا عديدة لتقديمها.

نعرض لكم طريقة عمل شوربة العدس بالذرة من خلال خطوات الشيف نورا السادات مقدمة برنامج بالهنا والشفا على قناة سي بي سي سفرة.

 مقادير شوربة العدس 

عدس أصفر مسلوق

 ذرة حلوة مسلوقة

 مرقة

 بصل مفروم

 زيت زيتون

 ملح 

فلفل أسود

زنجبيل بودرة

 كاري

 كركم

 كمون ناعم

 كريمة طبخ

 خبز توست محمص للتقديم

ليمون للتقديم 

طريقة عمل شوربة العدس بالذرة

في الكبة اخفقي العدس المسلوق والبصل المفروم والمرقة جيدا.

في طاسة بها زيت على النار شوحي الذرة الحلوة في الزيت وضعي عليها الملح والفلفل الأسود والتوابل وقلبيها جيدا.

ضعي خليط العدس بالبصل لخليط الذرة وقلبي كل الخليط على النار ثم أضيفي الكريمة ويقلب كل الخليط.

ضعي الشوربة في طبق التقديم وبحانبها الخبز المحمص ويمكن إضافة ليمون حسب الرغبة.

