فكرة جديدة في الشتا.. جربي طريقة شوربة العدس بالذرة

تعد شوربة العدس من الأكلات الشهية الشهيرة التي يتم تقديمها في مصر والوطن العربي خلال فصل الشتاء وتمنح الجسم فوائد عديدة.. لذا يبتكر الطهاة طرقا عديدة لتقديمها.

نعرض لكم طريقة عمل شوربة العدس بالذرة من خلال خطوات الشيف نورا السادات مقدمة برنامج بالهنا والشفا على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير شوربة العدس

عدس أصفر مسلوق

ذرة حلوة مسلوقة

مرقة

بصل مفروم

زيت زيتون

ملح

فلفل أسود

زنجبيل بودرة

كاري

كركم

كمون ناعم

كريمة طبخ

خبز توست محمص للتقديم

ليمون للتقديم

طريقة عمل شوربة العدس بالذرة

في الكبة اخفقي العدس المسلوق والبصل المفروم والمرقة جيدا.

في طاسة بها زيت على النار شوحي الذرة الحلوة في الزيت وضعي عليها الملح والفلفل الأسود والتوابل وقلبيها جيدا.

ضعي خليط العدس بالبصل لخليط الذرة وقلبي كل الخليط على النار ثم أضيفي الكريمة ويقلب كل الخليط.

ضعي الشوربة في طبق التقديم وبحانبها الخبز المحمص ويمكن إضافة ليمون حسب الرغبة.