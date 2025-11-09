صبا مبارك تثير الجدل ببدلة كلاسيك مكشوفة الظهر

شاركت النجمة صبا مبارك جمهورها بمجموعة من الصور لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام .

تفاصيل إطلالة صبا مبارك

وأثارت صبا مبارك الجدل بجمالها و قوامها الممشوق من خلال إطلالتها مرتدية بدلة كلاسيك باللون الأبيض مكشوف الظهر و هو ما جعل إطلالتها ملفتة و جريئة.

وتتميز صبا بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد صبا ، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.