رئيس حي جنوب الغردقة يتفقد شوارع الحي ويشدد على أعمال النظافة والتطوير

تابع اللواء أحمد جبر، رئيس حي جنوب الغردقة، صباح اليوم، جولاته الميدانية لمتابعة أعمال النظافة وفحص الطرق وتفقد المنشآت التجارية والصناعية بالحي، بهدف الاطمئنان على سلامة وأمن المواطنين.

وجاءت الجولة في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، وتعليمات اللواء ياسر حماية، رئيس مدينة الغردقة، بضرورة التواجد الميداني الفعّال للوقوف على مستوى الخدمات وتحقيق رسالة التنمية المحلية في خدمة المواطن.

خلال الجولة، تابع رئيس الحي أعمال النظافة أمام قوات الأمن القديمة بميدان أكا، كما قام بالمرور على طريق القرى السياحية لتفقد حالته وتحديد احتياجاته للتطوير والترميم. بالإضافة إلى ذلك، فحص تراخيص المحلات والمنشآت بالمدينة الصناعية لضمان الالتزام بالمعايير والقوانين المعمول بها.

وأكد اللواء أحمد جبر على استمرار العمل الميداني في جميع نطاق الحي، مشددًا على أن الحفاظ على النظافة وتطوير الطرق والخدمات العامة يأتي في إطار حرص الحي على سلامة المواطنين وتوفير بيئة آمنة وجيدة للعيش والعمل.

وشددت مصادر الحي على أن هذه الجولات تأتي ضمن خطة مستمرة للرقابة والمتابعة الميدانية، لضمان تقديم خدمات عالية الجودة والارتقاء بمستوى الأداء في جميع القطاعات الخدمية بالحي.