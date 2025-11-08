إنشاء محطة المشتل لرفع الصرف الصحى كحل جذرى لمشكلة الكرور بأسوان

أعلن اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، عن التنسيق النهائى مع وزير الزراعة واستصلاح الأراضى الوزير علاء فاروق، لتخصيص أرض المشتل لإنشاء محطة 12 لرفع الصرف الصحى، خاصة أن هذه المساحة شهدت حرائق متكررة فى الفترات السابقة، وأصبحت غير صالحة للزراعة، وذلك استجابة لطلب المحافظ بهدف إيجاد حل جذرى ونهائى لمشكلة الطفح والكسورات المتكررة بخط طرد محطة الكرور رقم 11.

وتعكس هذه الخطوات الإيجابية حرص المحافظة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع المعاناة عن أهالى منطقة الكرور.

وأكد المحافظ أن هذا المشروع يمثل انفراجة حقيقية لأهالى المنطقة، حيث من المقرر أن تبدأ أعمال التنفيذ لجسات التربية خلال الأسبوع الجارى، بما يساهم فى تحسين كفاءة منظومة الصرف الصحى، والتخلص من المعاناة اليومية التى كان السكان يعانون منها نتيجة الأعطال المتكررة بالشبكة القديمة.

حل جذرى

وقال الدكتور إسماعيل كمال إنه تم التنسيق الكامل مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بقيادة المهندس شريف الشربينى، حيث تم توفير الاعتمادات المالية اللازمة للمشروع ضمن خطة المشروعات العاجلة لمنظومة الصرف الصحى، بما يعكس التعاون المثمر بين مؤسسات الدولة المختلفة لتحقيق التنمية المنشودة.

وأضاف المحافظ أنه تم إنهاء جميع الإجراءات الإدارية والفنية المطلوبة لبدء العمل الفورى بالمحطة الجديدة، والتى من شأنها أن تستوعب كامل التصرفات الناتجة عن منطقة الكرور، حيث يأتي المشروع ضمن خطة شاملة لتحسين خدمات البنية التحتية وتطوير مشروعات الصرف الصحى على مستوى المحافظة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى الرامية إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين بقطاعات الخدمات المختلفة.