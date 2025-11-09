قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مفتي الجمهورية يزور الوادي الجديد لأول مرة ويشارك في مبادرة زراعة النخيل
ارتفع بمعدلات غير مسبوقة.. الاحتياطي النقدي لمصر يكسر حاجز الـ 50 مليار دولار نهاية أكتوبر 2025
رئيس الوزراء يلتقط صورة تذكارية خلال افتتاح الدورة السادسة لمعرض النقل الذكي
الجزيري شايل سيفه.. تشكيل الزمالك المتوقع أمام الأهلي بنهائي السوبر المصري
المالية:مصر تستثمر فى المستقبل بإرادة سياسية قوية
رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني يثمن جهود مصر لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة
مدبولي يشهد التشغيل التجريبي للقطار السريع مطروح- السخنة
التركيز بدل الاعتراض العلني .. «شوبير» يُوجّه نصائح للاعبي المنتخب
انهيار كوبري مشاة مهجور على ترعة الإبراهيمية بطما سوهاج..ما الذي حدث؟ | صور
أسعار الذهب اليوم الأحد 9 نوفمبر.. عيار 21 وصل كام؟
جراديشار في الانتظار.. تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الزمالك في السوبر
اليابان تصدر تحذيراً من تسونامي بعد زلزال بلغت قوته 6.7 درجة قبالة ساحل سانريكو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قمة نارية بين مانشستر سيتي وليفربول على ملعب الاتحاد في صراع مطاردة آرسنال

ليفربول ضد مانشستر سيتي
ليفربول ضد مانشستر سيتي
إسراء أشرف

تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم، مساء اليوم الأحد، إلى ملعب الاتحاد، الذي يحتضن المواجهة المرتقبة بين مانشستر سيتي وليفربول ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026، في واحدة من أبرز مباريات الموسم حتى الآن.

المواجهة تحمل طابعًا خاصًا، إذ تجمع بين فريقين شكلا ملامح الصراع على زعامة البريميرليج خلال العقد الأخير، لكن هذه المرة يدخلان اللقاء وهما في مهمة مطاردة آرسنال المتصدر، الذي يتقدم بفارق 7 نقاط عن مانشستر سيتي الثاني و8 نقاط عن ليفربول الثالث، حامل اللقب.

وكان آرسنال يأمل في استغلال قمة ملاحقيه لتوسيع الفارق في القمة، عندما واجه مفاجأة الموسم سندرلاند، أمس السبت، لكن انتهت المباراة بالتعادل 2-2.

ويدخل مانشستر سيتي اللقاء بعد عودة قوية على المستوى الأوروبي، حيث سحق بوروسيا دورتموند برباعية مقابل هدف في دوري الأبطال، مستعيدًا الثقة بعد سلسلة من النتائج المتذبذبة محليًا.

ويحتل الفريق المركز الثالث برصيد 19 نقطة، ساعيًا لتقليص الفارق مع المتصدر آرسنال قبل فترة التوقف الدولي.

أما ليفربول، فقد نجح في كسر سلسلة من أربع هزائم متتالية كادت تطيح بحظوظه مبكرًا، إذ فاز في الجولة الماضية على أستون فيلا (2-0)، ثم حقق انتصارًا ثمينًا على ريال مدريد (1-0) في دوري أبطال أوروبا، ليستعيد توازنه وثقته قبل المواجهة الكبرى.

المدرب الهولندي آرنه سلوت، الذي تولى قيادة ليفربول هذا الموسم خلفًا ليورجن كلوب، نجح في إعادة الصلابة الدفاعية المفقودة للفريق، بالاعتماد على رباعي دفاعي ثابت يضم كونور برادلي، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، وآندي روبرتسون، وهو ما انعكس على الأداء في المباراتين الأخيرتين، حيث حافظ الفريق على نظافة شباكه.

في المقابل، يعول مانشستر سيتي على إيرلينج هالاند، هداف الدوري بلا منازع، والذي يعيش فترة تهديفية استثنائية، فقد سجل النجم النرويجي 27 هدفًا في 17 مباراة فقط هذا الموسم مع فريقه ومنتخب بلاده، منها هدفان على الأقل في كل من آخر أربع مباريات على ملعب الاتحاد.

وإذا واصل تألقه أمام ليفربول وسجل ثنائية جديدة، فسيصل إلى 100 هدف في الدوري الإنجليزي في رقم قياسي غير مسبوق.

المباراة تُعد اختبارًا حقيقيًا لقوة مانشستر سيتي الهجومية بقيادة هالاند ومبابي، أمام الصلابة الدفاعية العائدة لليفربول تحت قيادة سلوت.

ليفربول مانشستر سيتي السيتي محمد صلاح صلاح الدوري الإنجليزي هالاند

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جمال شعبان

الإثارة العارمة.. جمال شعبان يكشف عن سبب وفاة عروس ليلة زفافها

تحرك عاجل من أسرة ضحايا حادث سيارة المطرب إسماعيل الليثي

تحرك عاجل من أسر ضحايا حادث إسماعيل الليثي ضد سائق سيارة الفنان

وفاة عروس ليلة زفافها

ملحقتش تفرح .. وفاة عروس بعد زفافها بساعات تثير الحزن على السوشيال ميديا

مرض منى عراقي

مرض مناعي خطير .. منى عراقي تكسر الصمت: الأطباء قالوا لي ملوش علاج |فيديوجراف

واقعة التحرش بفتاة على كورنيش النيل

إخلاء سبيل الضابط الكويتي في واقعة التحـ.ـرش بفتاة على كورنيش النيل

موعد صرف معاشات ديسمبر 2025.. تفاصيل الزيادة الجديدة وجدول الصرف الكامل

موعد صرف معاشات ديسمبر 2025 .. اعرف الجدول الكامل بعد الزيادة

مركبات التوك توك

القاهرة تحظر التوك توك .. 5 ملايين مركبة خارج السيطرة وإجراءات عاجلة لوقف الفوضى

أسهل طريقة للوصول إلى المتحف المصري الكبير 2025.. خطوط المواصلات والمواصلات الجديدة

أسهل طريقة للوصول إلى المتحف المصري الكبير.. خطوط المواصلات الجديدة والقديمة

ترشيحاتنا

السوشيال ميديا

عالم بالأوقاف يحذر: غرق الأهل والأبناء في السوشيال ميديا يعطل التربية الإيمانية

صلاة المرأة

أمين الفتوى: الصلاة بملابس البيت صحيحة بشرط ستر الجسد وعدم الشفافية

كولدير مياة

هل يجوز عمل وصلة مياه لمحتاج واعتبرها من زكاة المال؟ أمين الفتوى يجيب

بالصور

طريقة عمل مشروب المغات بكل سهولة

طريقة عمل مشروب المغات بكل سهولة
طريقة عمل مشروب المغات بكل سهولة
طريقة عمل مشروب المغات بكل سهولة

للسيدات.. كيف تخففين من متاعب ما قبل الحيض(PMS) ؟

للسيدات.. كيف تخففين من متاعب ما قبل الحيض(PMS) ؟
للسيدات.. كيف تخففين من متاعب ما قبل الحيض(PMS) ؟
للسيدات.. كيف تخففين من متاعب ما قبل الحيض(PMS) ؟

صبا مبارك تثير الجدل ببدلة كلاسيك مكشوفة الظهر

صبا مبارك تثير الجدل ببدلة كلاسيك
صبا مبارك تثير الجدل ببدلة كلاسيك
صبا مبارك تثير الجدل ببدلة كلاسيك

هيفاء وهبي تتألق بفستان ملفت فى حفلتها بالأردن

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

فيديو

إليسا

مش قادرة تقوم.. إليسا تقلق جمهورها بموقف مفاجئ في حفل الإمارات

هيفاء وهبي

بعد تهجم معجب عليها.. هيفاء وهبي تداعب الأطفال في حفلها

مرض منى عراقي

مرض مناعي خطير .. منى عراقي تكسر الصمت: الأطباء قالوا لي ملوش علاج |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا .. نصنع الفرق

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

المزيد