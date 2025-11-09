قمة نارية بين مانشستر سيتي وليفربول على ملعب الاتحاد في صراع مطاردة آرسنال

تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم، مساء اليوم الأحد، إلى ملعب الاتحاد، الذي يحتضن المواجهة المرتقبة بين مانشستر سيتي وليفربول ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026، في واحدة من أبرز مباريات الموسم حتى الآن.

المواجهة تحمل طابعًا خاصًا، إذ تجمع بين فريقين شكلا ملامح الصراع على زعامة البريميرليج خلال العقد الأخير، لكن هذه المرة يدخلان اللقاء وهما في مهمة مطاردة آرسنال المتصدر، الذي يتقدم بفارق 7 نقاط عن مانشستر سيتي الثاني و8 نقاط عن ليفربول الثالث، حامل اللقب.

وكان آرسنال يأمل في استغلال قمة ملاحقيه لتوسيع الفارق في القمة، عندما واجه مفاجأة الموسم سندرلاند، أمس السبت، لكن انتهت المباراة بالتعادل 2-2.

ويدخل مانشستر سيتي اللقاء بعد عودة قوية على المستوى الأوروبي، حيث سحق بوروسيا دورتموند برباعية مقابل هدف في دوري الأبطال، مستعيدًا الثقة بعد سلسلة من النتائج المتذبذبة محليًا.

ويحتل الفريق المركز الثالث برصيد 19 نقطة، ساعيًا لتقليص الفارق مع المتصدر آرسنال قبل فترة التوقف الدولي.

أما ليفربول، فقد نجح في كسر سلسلة من أربع هزائم متتالية كادت تطيح بحظوظه مبكرًا، إذ فاز في الجولة الماضية على أستون فيلا (2-0)، ثم حقق انتصارًا ثمينًا على ريال مدريد (1-0) في دوري أبطال أوروبا، ليستعيد توازنه وثقته قبل المواجهة الكبرى.

المدرب الهولندي آرنه سلوت، الذي تولى قيادة ليفربول هذا الموسم خلفًا ليورجن كلوب، نجح في إعادة الصلابة الدفاعية المفقودة للفريق، بالاعتماد على رباعي دفاعي ثابت يضم كونور برادلي، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، وآندي روبرتسون، وهو ما انعكس على الأداء في المباراتين الأخيرتين، حيث حافظ الفريق على نظافة شباكه.

في المقابل، يعول مانشستر سيتي على إيرلينج هالاند، هداف الدوري بلا منازع، والذي يعيش فترة تهديفية استثنائية، فقد سجل النجم النرويجي 27 هدفًا في 17 مباراة فقط هذا الموسم مع فريقه ومنتخب بلاده، منها هدفان على الأقل في كل من آخر أربع مباريات على ملعب الاتحاد.

وإذا واصل تألقه أمام ليفربول وسجل ثنائية جديدة، فسيصل إلى 100 هدف في الدوري الإنجليزي في رقم قياسي غير مسبوق.

المباراة تُعد اختبارًا حقيقيًا لقوة مانشستر سيتي الهجومية بقيادة هالاند ومبابي، أمام الصلابة الدفاعية العائدة لليفربول تحت قيادة سلوت.