للسيدات.. كيف تخففين من متاعب ما قبل الحيض(PMS) ؟

تلعب بعض العادات اليومية دورا مهما في تخفيف أعراض متلازمة ما قبل الحيض (PMS)، خاصةً الأعراض النفسية مثل القلق والتقلبات المزاجية.

ووفقا لموقع ديلى ميرور نكشف لك فى هذا التقرير اهم التغيرات التى تخفف على النساء هذه التقلبات.

إليك أهم التغييرات التي قد تساعد من متاعب ما قبل الحيض:

1. ممارسة الرياضة:

-احرصي على أن تكوني نشيطة لمدة 30 دقيقة على الأقل معظم أيام الأسبوع.

-حتى المشي اليومي في الحي يمكن أن يخفف من مشاعر الحزن والعصبية والقلق.

2. التغذية:

-حاولي مقاومة الرغبة الشديدة في تناول الوجبات السريعة التي ترافق فترة ما قبل الحيض، فالإكثار من السكر والدهون والملح قد يزيد من تقلبات المزاج.

-ليس من الضروري الامتناع عنها تماماً، ولكن من الأفضل موازنتها بتناول الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة، فهي تساعد على الشعور بالشبع وتحافظ على استقرار مستوى سكر الدم، مما يقلل من التوتر والعصبية.

3. النوم:

قلة النوم قد تؤثر سلباً على حالتك المزاجية قبل الدورة الشهرية.

-حاولي الحصول على 7 إلى 8 ساعات من النوم يومياً، خصوصاً خلال الأسبوعين السابقين للدورة، فالنوم الجيد يعزز استقرار المزاج والطاقة.

4. التحكم في التوتر:

-التوتر يمكن أن يزيد من حدة تقلبات المزاج.

-جرّبي تمارين التنفس العميق أو التأمل أو اليوجا لتهدئة العقل والجسم، خصوصاً عند اقتراب موعد الأعراض.