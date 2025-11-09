قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
3 سيناريوهات .. كيف يتأهل منتخب مصر للناشئين إلى دور الـ 32 بكأس العالم؟
القاهرة تحظر التوك توك .. 5 ملايين مركبة خارج السيطرة وإجراءات عاجلة لوقف الفوضى
كنت ألعب مع الأولاد.. منى زكي تتحدث عن طفولتها وحبها للحواوشي أثناء السفر
«الغندور» يُشيد بكباتن الزمالك والأهلي: عمر جابر والشناوي شخصيات محترمة
صديقتي نصحتني بالـ «شد».. منى زكي تكشف سر رفضها اللجوء لعمليات التجميل وتتعامل مع تقدّم العمر
خوان بيزيرا جاهز لمواجهة الأهلي في نهائي كأس السوبر المصري | تفاصيل
ملاكي وبيك ‏وتكاتك .. مزاد سيارات جديد تابع لوزارة المالية ‏| اعرف الموعد
آلاء لاشين تكشف كواليس «قصر الباشا»: قصة جديدة على السينما المصرية |فيديو
عاجل.. مدفعية الاحتلال تجدّد استهداف خانيونس وغزة استمرارًا للخروقات الإسرائيلية
مرض مناعي خطير .. منى عراقي تكسر الصمت: الأطباء قالوا لي ملوش علاج |فيديوجراف
أكن لهم كل الاحترام .. باسم مرسي يكشف حقيقة كره جماهير الأهلي له
بحضور عالمي ملكي .. انطلاق فعاليات «مانحي الأمل العالمية» في متحف الحضارة | صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

القاهرة تحظر التوك توك .. 5 ملايين مركبة خارج السيطرة وإجراءات عاجلة لوقف الفوضى

مركبات التوك توك
مركبات التوك توك
رنا أشرف

أصدر اللواء الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، قرارًا يقضي بحظر سير مركبات التوك توك في جميع الشوارع والمحاور الرئيسية بالعاصمة، مع قصر حركتها على الطرق الفرعية فقط، وذلك في إطار خطة المحافظة لاستعادة الانضباط المروري والحد من الفوضى التي تتسبب فيها تلك المركبات داخل المناطق السكنية والمكتظة بالسكان.

وأكد المحافظ في قراره على التنسيق بين رؤساء الأحياء والإدارة العامة للمرور لشن حملات يومية لضبط المركبات المخالفة، مع التحفظ عليها لحين اتخاذ الإجراءات القانونية، وفرض رسوم إيواء وحراسة ورفع تصل إلى 3000 جنيه قبل تسليمها إلى مالكيها، على أن تُورد الحصيلة لصندوق الخدمات والتنمية المحلية.

ويأتي القرار في وقت تتزايد فيه المطالبات الشعبية والبرلمانية بتقنين أوضاع التوك توك أو حظره نهائيًا، بعد أن تحول إلى ظاهرة مثيرة للجدل تمس الأمن الاجتماعي والاقتصادي، في ظل تصاعد الحوادث والمشاجرات التي ارتبطت بسائقيه خلال الفترة الأخيرة.

جاء القرار بعد أيام قليلة من تداول فيديو صادم على مواقع التواصل الاجتماعي يوثق اعتداء سائق توك توك على مواطن وقطع ذراعه أمام أسرته، في واقعة أثارت غضبًا واسعًا بين المواطنين.

وأظهر مقطع الفيديو الذي سجلته كاميرات المراقبة لحظة توجيه المتهم الرئيسي ضربة قوية بسلاح أبيض “سنجة” إلى ذراع المجني عليه، ما أسفر عن قطعها نصفين وسط صراخ المارة.

وأكدت مصادر بمحافظة القاهرة أن القرار يأتي ضمن حزمة من الإجراءات التنظيمية التي تستهدف إعادة الانضباط إلى الشوارع الرئيسية بالعاصمة، والحد من الممارسات العشوائية التي تمثلها بعض وسائل النقل غير المرخصة، وعلى رأسها مركبات التوك توك.

7 ملايين توك توك غير مرخص من إجمالي 5 ملايين في مصر

وقال حمدي عرفة، أستاذ الإدارة الحكومية والمحلية وخبير استشاري البلديات الدولية، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد: "عدد مركبات التوك توك في مصر بلغ 5 ملايين وفقًا لبيانات مجلس النواب، من بينها 4 ملايين و711 ألف مركبة غير مرخصة، بينما لا يتجاوز عدد المرخص منها 289 ألف مركبة فقط وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء".

وأضاف: "هناك تحرك قوي وغير مسبوق من محافظ القاهرة في هذا الملف، في وقت انتشار جرائم وانتهاكات سائقي التوك توك التي أصبحت مشهدًا يوميًا في الشوارع".

وتابع: "الجرائم المرتبطة بسائقي التوك توك أصبحت تشمل القتل والخطف والتحرش والسطو المسلح والبلطجة والحوادث، حتى صار ذلك العنوان الرئيسي في معظم محافظات الجمهورية".

وأكد عرفة أن ملف التوك توك يمثل اقتصادًا موازيًا، قائلاً: "دخل سائقي التوك توك شهريًا يصل إلى 18 مليارًا و800 مليون جنيه، بمتوسط 300 جنيه صافي ربح يومي لكل مركبة، بإجمالي 420 مليون جنيه أرباح يومية لأصحاب هذه المركبات في المحافظات، كما أن القطاع يوفر نحو 250 ألف فرصة عمل سنويًا".

وأشار إلى أن انتشار التوك توك تسبب في "انهيار الحرف اليدوية مثل النجارة والسباكة وغيرها، بعد أن اتجهت الأغلبية من الشباب للعمل في قيادة التوك توك كبديل أسهل وأسرع دخلًا".

وأوضح عرفة أن "عدم ترخيص التوك توك يهدر على الدولة نحو 12 مليارًا و150 مليون جنيه سنويًا في صورة رسوم وإجراءات تراخيص ومخالفات مرورية، بالإضافة إلى نحو 4 مليارات و650 مليون جنيه مخالفات لا يتم تحصيلها".

وأضاف أن "عمر التوك توك في مصر يبلغ 18 عامًا، ومنذ دخوله السوق المصرية يتم تجميعه في ورش مخالفة للقانون، بعد أن أوقفت الحكومة استيراده من الخارج واقتصر الاستيراد على قطع الغيار فقط، إلا أن بعض المصانع المخالفة لا تزال تجمعه محليًا".

وكشف عرفة أن هناك 9 محافظات تمتنع عن إصدار تراخيص للتوك توك، وهي: القاهرة، بورسعيد، السويس، الإسكندرية، الأقصر، البحر الأحمر، الوادي الجديد، مطروح، جنوب سيناء، موضحًا أن محافظة الجيزة تعد الأعلى في عدد التراخيص بإجمالي 41 ألف مركبة، بينما القاهرة وبورسعيد والسويس لا يوجد بها أي توك توك مرخص.

وأكد أن 48% من سائقي التوك توك أطفال دون 18 عامًا، وهو ما يخالف قانون المرور، مطالبًا بحملات عاجلة لتحليل المخدرات للسائقين حفاظًا على أرواح المواطنين.

وقال عرفة: "لابد من إنشاء وحدة خاصة ضمن الهيكل الإداري في إدارات المرور بكل محافظة تحت اسم وحدة تراخيص التوك توك، لتقنين أوضاع 4 ملايين و711 ألف مركبة غير مرخصة، وتحديد خطوط سيرها ومناطق عملها بالتنسيق مع إدارات المرور".

وأشار إلى أن "القانون منح المحافظين صلاحيات واسعة لتنظيم هذا الملف"، داعيًا إلى تطبيق منظومة الكود الرقمي الجديد لمركبات التوك توك، التي تهدف إلى تخصيص لون مميز لكل مركز ومدينة.

واختتم عرفة تصريحاته بالتأكيد على أن "القرارات الحكومية السابقة، ومنها قرار استبدال 5 ملايين توك توك بسيارات فان رقم 139 لسنة 2021، وقرار تصنيع 100 ألف توك توك كهربائي، لم تُنفذ حتى اليوم، مشيرًا إلى أن هذا الملف أصبح يتطلب تحركًا وطنيًا جادًا يشارك فيه المحافظون والوزارات المعنية لإنهاء حالة الفوضى التي تفرضها جمهورية التوك توك في المحافظات".

مركبات التوك توك الانضباط المروري الإدارة العامة للمرور الأمن الاجتماعي سائقي التوك توك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

معرفة لجنة الانتخابات

طريقة معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي 2025

تعليق الدراسة في مدارس "لجان انتخابات مجلس النواب"

شاهد.. إعلان تعليق الدراسة في مدارس "لجان انتخابات مجلس النواب 2025 "

الأرصاد

الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات على القاهرة الكبرى غدا

حظر التوك توك

حظر التوك توك يدخل حيز التنفيذ رسميًا.. المناطق المحظورة والغرامة المقررة

تحرك عاجل من أسرة ضحايا حادث سيارة المطرب إسماعيل الليثي

تحرك عاجل من أسر ضحايا حادث إسماعيل الليثي ضد سائق سيارة الفنان

جمال شعبان

الإثارة العارمة.. جمال شعبان يكشف عن سبب وفاة عروس ليلة زفافها

انقلاب ميكروباص على طريق الكريمات

جايين من بني سويف.. مصرع 8 أشخاص وإصابة 7 في انقلاب ميكروباص بالكريمات

وفاة عروس ليلة زفافها

ملحقتش تفرح .. وفاة عروس بعد زفافها بساعات تثير الحزن على السوشيال ميديا

ترشيحاتنا

ستيلانتس

ستيلانتس تعزز استراتيجيتها لسيارات الأجرة الذاتية القيادة بالتعاون ‏مع ‏شركات عالمية

رقاقة الذكاء الاصطناعي

جوجل تكشف عن رقاقة الذكاء الاصطناعي «Ironwood TPU»: أقوى معالج ذكاء اصطناعي حتى الآن

الصين توافق على استئناف تصدير الرقائق الحيوية إلى قطاع السيارات الأوروبي

الصين توافق على استئناف تصدير الرقائق الحيوية إلى قطاع السيارات الأوروبي

بالصور

ملاكي وبيك ‏وتكاتك .. مزاد سيارات جديد تابع لوزارة المالية ‏| اعرف الموعد

مزاد سيارات
مزاد سيارات
مزاد سيارات

تعرّف على أرخص سيارة كهربائية في السوق المصري

أرخص سيارة كهربائية
أرخص سيارة كهربائية
أرخص سيارة كهربائية

رينو تطرح كنوزها التاريخية من سيارات السباق في مزاد استعداداً لافتتاح متحفها الجديد

سيارات السباق في مزاد
سيارات السباق في مزاد
سيارات السباق في مزاد

سعر تويوتا كورولا 2010 المستعملة

تويوتا كورولا 2010
تويوتا كورولا 2010
تويوتا كورولا 2010

فيديو

مرض منى عراقي

مرض مناعي خطير .. منى عراقي تكسر الصمت: الأطباء قالوا لي ملوش علاج |فيديوجراف

آمال ماهر

زفاف سري وحب مُعلن .. آمال ماهر تُفاجئ الجمهور برسالة قلب مفتوح |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا .. نصنع الفرق

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

المزيد