لا تهاون مع الخارجين عن القانون.. شاهد أكبر حملة أمنية على مناطق القاهرة الجديدة

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء طارق راشد مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، حملة أمنية موسعة على نطاق كافة أحياء القاهرة الجديدة.

وواصلت أجهزة أمن القاهرة برئاسة اللواء علاء بشندي مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة حملاتها الأمنية بنطاق مناطق التجمع الأول والثالث والخامس والقطامية والشروق ومدينتي وشوارع وميادين القاهرة الجديدة بالكامل.

قاد الحملات الأمنية في القاهرة الجديدة اللواء أيمن إسماعيل نائب مدير الأمن لقطاع القاهرة الجديدة واللواء طارق حسن مدير إدارة تأمين القاهرة الجديدة واللواء مدحت واسيلي مدير مرور القاهرة الجديدة واللواء محمد السعدواي مدير مباحث إدارة تأمين القاهرة الجديدة والعميد محمد الشموتي رئيس مباحث قطاع القاهرة الجديدة.

وأسفرت الحملات عن ضبط عدد من مخالفات المرور، إلى جانب رفع الإشغالات من الطرق العامة، بما يضمن تحقيق السيولة المرورية والحفاظ على المظهر الحضاري للمنطقة، تأتي تلك الجهود استمرارًا لخطة وزارة الداخلية في مواجهة كافة صور الخروج عن القانون وتحقيق الانضباط بالشارع المصري.