بلاغ يتهمها بالتنمر .. سمر فودة تواجه هذه العقوبة بسبب منشور الجلابية
بدء فرز أصوات الناخبين في 31 لجنة اقتراع بالخارج في انتخابات مجلس النواب
أسهل طريقة للوصول إلى المتحف المصري الكبير.. خطوط المواصلات الجديدة والقديمة
فيلم «وين صرنا» يحصد جائزة لجنة التحكيم في المهرجان المصري الأمريكي
أحمد جعفر: تريزيجيه أكتر لاعب سيقلق دفاع الزمالك وليس «زيزو» أو «بن شرقي»
السفير نادر سعد: المصريون في بلغاريا حريصون على المشاركة بالانتخابات رغم عددهم القليل
عمرو أديب: القطاع الخاص يرفع الأسعار.. والحد الأدنى الـ 7000 جنيه غير مُطبّق
مسئول سابق بالناتو: مسألة اختيار الأنسب بين الدبابات الغربية الـ5 لا تملك ردًا حاسمًا مطلقًا|فيديو
إخلاء سبيل الضابط الكويتي في واقعة التحـ.ـرش بفتاة على كورنيش النيل
مصر تستضيف لأول مرة الحفل الملكي العالمي "The Grand Ball" بقصر عابدين
سفير مصر في كندا: برودة الطقس القاسية لم تمنع حضور وتصويت المصريين بانتخابات مجلس النواب
باسم مرسي: زيزو مش نجم الشباك في الأهلي
حوادث

لا تهاون مع الخارجين عن القانون.. شاهد أكبر حملة أمنية على مناطق القاهرة الجديدة

حملة أمنية على مناطق القاهرة الجديدة
حملة أمنية على مناطق القاهرة الجديدة
أحمد مهدي

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء طارق راشد مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، حملة أمنية موسعة على نطاق كافة أحياء القاهرة الجديدة.

وواصلت أجهزة أمن القاهرة برئاسة اللواء علاء بشندي مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة حملاتها الأمنية بنطاق مناطق التجمع الأول والثالث والخامس والقطامية والشروق ومدينتي وشوارع وميادين القاهرة الجديدة بالكامل.

قاد الحملات الأمنية في القاهرة الجديدة اللواء أيمن إسماعيل نائب مدير الأمن لقطاع القاهرة الجديدة واللواء طارق حسن مدير إدارة تأمين القاهرة الجديدة واللواء مدحت واسيلي مدير مرور القاهرة الجديدة واللواء محمد السعدواي مدير مباحث إدارة تأمين القاهرة الجديدة والعميد محمد الشموتي رئيس مباحث قطاع القاهرة الجديدة.

وأسفرت الحملات عن ضبط عدد من مخالفات المرور، إلى جانب رفع الإشغالات من الطرق العامة، بما يضمن تحقيق السيولة المرورية والحفاظ على المظهر الحضاري للمنطقة، تأتي تلك الجهود استمرارًا لخطة وزارة الداخلية في مواجهة كافة صور الخروج عن القانون وتحقيق الانضباط بالشارع المصري.

