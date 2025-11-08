إغلاق ميناء العريش البحري لسوء الأحوال الجوية

أ ش أ

أعلنت الإدارة العامة لميناء العريش البحري، مساء اليوم السبت، إغلاق الميناء أمام حركة السفن نظرا لسوء الأحوال الجوية.

وقال مصدر مسؤول في الميناء، إنه تم إغلاق الميناء أمام حركة دخول وخروج السفن نظراً لسوء الأحوال الجوية وارتفاع أمواج البحر عن الحد المسموح.

وأكد المصدر، على عودة فتح الميناء عقب استقرار الأحوال وتحسن الظروف الجوية، مشيرًا إلى أن الميناء ينتظر وصول عدد من السفن لتصدير المنتجات السيناوية فور تحسن الأحوال الجوية.

وتشهد محافظة شمال سيناء أحوال جوية غير مستقرة ورياح تسببت في ارتفاع أمواج البحر الأبيض المتوسط.