مصر تستضيف لأول مرة الحفل الملكي العالمي "The Grand Ball" بقصر عابدين
سفير مصر في كندا: برودة الطقس القاسية لم تمنع حضور وتصويت المصريين بانتخابات مجلس النواب
باسم مرسي: زيزو مش نجم الشباك في الأهلي
إغلاق ميناء العريش البحري لسوء الأحوال الجوية
المؤتمر: القائمة الوطنية تضم مجموعة من الأحزاب تعمل معًا لخدمة الوطن
برلماني: السياسات الاقتصادية ساهمت في رفع الإنتاجية وتوفير فرص العمل
صاحب صورة الجلابية: لفينا المتحف وانبهرنا بكل ما فيه.. فيديو
نقيب الموسيقيين عن أزمة أغنية محمد رمضان: لا تعليق احتراما لوفاة والده
هشام توفيق: 3 تحديات يعاني منها نادي هليوبوليس
باسم مرسي: تسجيلي الأهداف في مباريات الأهلي سبب غضب جماهيره مني
دعاء واحد قبل النوم يجعل الملائكة تدعو لك بغفران الذنوب حتى تستيقظ.. داوم عليه
موعد صرف معاشات ديسمبر 2025 .. اعرف الجدول الكامل بعد الزيادة
محافظات

إغلاق ميناء العريش البحري لسوء الأحوال الجوية

ميناء العريش البحري
ميناء العريش البحري
أ ش أ

أعلنت الإدارة العامة لميناء العريش البحري، مساء اليوم السبت، إغلاق الميناء أمام حركة السفن نظرا لسوء الأحوال الجوية.

وقال مصدر مسؤول في الميناء، إنه تم إغلاق الميناء أمام حركة دخول وخروج السفن نظراً لسوء الأحوال الجوية وارتفاع أمواج البحر عن الحد المسموح.

وأكد المصدر، على عودة فتح الميناء عقب استقرار الأحوال وتحسن الظروف الجوية، مشيرًا إلى أن الميناء ينتظر وصول عدد من السفن لتصدير المنتجات السيناوية فور تحسن الأحوال الجوية.

وتشهد محافظة شمال سيناء أحوال جوية غير مستقرة ورياح تسببت في ارتفاع أمواج البحر الأبيض المتوسط.

