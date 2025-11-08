حملات أمنية مكثفة تقلب مدينة النهضة لضبط الخارجين عن القانون| صور

واصلت الأجهزة الأمنية في القاهرة حملاتها الأمنية على العديد من المناطق برئاسة اللواء علاء بشندي مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة لضبط المخالفات والخارجين عن القانون.

حيث نظمت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة السلام ثان برئاسة المقدم أحمد طارق رئيس المباحث ومعاونيه الرائد محمود عبدالقوي والنقيب عبد الله هديب، حملة أمنية مكبرة بمناطق ميدان الهلال وميدان إسماعيل حجي بالنهضة.

ونجحت الحملة الأمنية في ضبط العديد من المخالفات المرورية وايضا عناصر خارجة عن القانون والعديد من الظواهر السلبية وتحررت المحاضر اللازم وجرى اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.