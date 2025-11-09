سفير مصر في كندا: برودة الطقس القاسية لم تمنع حضور وتصويت المصريين بانتخابات مجلس النواب

أكد السفير أحمد حافظ، سفير مصر في كندا، أن أبناء الجالية المصرية في كندا يحرصون على ممارسة حقهم الدستوري والمشاركة في انتخابات مجلس النواب، رغم انخفاض درجات الحرارة إلى نحو ثلاث درجات مئوية، وتوقع وصولها إلى ما دون الصفر ليلًا.

وأوضح السفير- في تصريحات خاصة لراديو النيل - أن المصريين يتوافدون على مقري الاقتراع في السفارة المصرية بالعاصمة أوتاوا – اللجنة الفرعية الأولى-، وكذلك في القنصلية العامة بمونتريال- اللجنة الفرعية الثانية-، وسط أجواء تنظيمية مميزة واستعدادات جرى التنسيق بشأنها مسبقًا مع الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأضاف حافظ أن السفارة والقنصلية أصدرتا نشرات وإرشادات للجالية المصرية للتعريف بإجراءات التصويت، مؤكدًا أن العملية الانتخابية تسير بسلاسة منذ انطلاقها، وأن المقار الانتخابية مجهزة وتعمل بكفاءة عالية.

وأشار السفير إلى أن الناخبين يتعاملون مع العملية الانتخابية بوعي وحضارية، مع حرص البعثة الدبلوماسية على تيسير مشاركتهم وضمان إتمام هذا الاستحقاق الوطني بسهولة ويسر، مؤكدًا أن الإقبال ملحوظ ومشاركة الجالية المصرية في كندا كبيرة نسبيًا.