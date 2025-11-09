قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر تستضيف لأول مرة الحفل الملكي العالمي "The Grand Ball" بقصر عابدين
سفير مصر في كندا: برودة الطقس القاسية لم تمنع حضور وتصويت المصريين بانتخابات مجلس النواب
باسم مرسي: زيزو مش نجم الشباك في الأهلي
إغلاق ميناء العريش البحري لسوء الأحوال الجوية
المؤتمر: القائمة الوطنية تضم مجموعة من الأحزاب تعمل معًا لخدمة الوطن
برلماني: السياسات الاقتصادية ساهمت في رفع الإنتاجية وتوفير فرص العمل
صاحب صورة الجلابية: لفينا المتحف وانبهرنا بكل ما فيه.. فيديو
نقيب الموسيقيين عن أزمة أغنية محمد رمضان: لا تعليق احتراما لوفاة والده
هشام توفيق: 3 تحديات يعاني منها نادي هليوبوليس
باسم مرسي: تسجيلي الأهداف في مباريات الأهلي سبب غضب جماهيره مني
دعاء واحد قبل النوم يجعل الملائكة تدعو لك بغفران الذنوب حتى تستيقظ.. داوم عليه
موعد صرف معاشات ديسمبر 2025 .. اعرف الجدول الكامل بعد الزيادة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

باسم مرسي: زيزو مش نجم الشباك في الأهلي

زيزو
زيزو

أكد باسم مرسي مهاجم فريق المجد الليبي أن أحمد سيد زيزو لاعب فريق الأهلي لم يظهر بمستواه الفني المعروف عنه عندما كان لاعباً في فريق الزمالك في المواسم الماضية.


وقال باسم مرسي مهاجم فريق المجد الليبي ، عبر برنامج "البريمو" مع الإعلامي إسلام صادق :" زيزو لاعب كبير ومحترف ولكنه ليس نجم الشباك كما كان في نادي الزمالك  على عكس النادي الأهلي الذي يضم أكثر من لاعب مميز ونجم شباك بخلاف زيزو داخل الفريق الأحمر".


وأضاف:" من وجهة نظري أن أرقام أحمد سيد زيزو مع النادي الأهلي ليست سئية ولكن نتائج الفريق في الوقت الحالي لا تساعده للظهور بشكل قوي لأن آداء الأهلي جماعيًا ليس في أفضل حال".

زيزو الزمالك الأهلي باسم مرسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

معرفة لجنة الانتخابات

طريقة معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي 2025

https://www.elbalad.news/6758527

ادعو له.. رساله مؤثرة لزوجة اسماعيل الليثي.. ومدير أعماله يكشف حقيقة وفـ.ـاته

اجتماع وزير الداخلية مع مساعديه

نقاط تفتيش والأكمنة وتمركزات أمنية .. تفاصيل الاجتماع العاجل لوزير الداخلية مع مساعديه

وزير التربية والتعليم

هل يحصل طلاب المدارس على إجازة خلال انتخابات مجلس النواب 2025؟ توضيح عاجل

سعر الذهب

عيار 21 الآن.. مفاجأة في سعر الذهب بعد تراجعه أكثر من 500 جنيه

تعليق الدراسة في مدارس "لجان انتخابات مجلس النواب"

شاهد.. إعلان تعليق الدراسة في مدارس "لجان انتخابات مجلس النواب 2025 "

منى عراقي

قالولى ملكيش علاج.. منى عراقي تعلن إصابتها بمرض مناعي خطير

الإيجار القديم

بعد تأجيل دعوى وقف تنفيذ قانون الإيجار القديم.. تفاصيل الزيادة للسكني والمحلات

ترشيحاتنا

حبس

حبس عاطل ادعى سرقته بالإكراه بغرض زيادة نسب المشاهدة في القليوبية

اموال

فتاة فرنسية تتهم زوج والدتها بالنصب والاستيلاء على 50 ألف جنيه

حائزي المواد المخدرة

حملات موسعة بمحيط مترو حدائق حلوان لضبط حائزي المواد المخدرة| صور

بالصور

رينو تطرح كنوزها التاريخية من سيارات السباق في مزاد استعداداً لافتتاح متحفها الجديد

سيارات السباق في مزاد
سيارات السباق في مزاد
سيارات السباق في مزاد

سعر تويوتا كورولا 2010 المستعملة

تويوتا كورولا 2010
تويوتا كورولا 2010
تويوتا كورولا 2010

كيف تعزّز زبدة الفول السوداني الذاكرة وصحة الدماغ؟.. فوائد مذهلة

فوائد زبدة الفول السوداني للدماغ
فوائد زبدة الفول السوداني للدماغ
فوائد زبدة الفول السوداني للدماغ

بتصميم كلاسيكي.. رينو توينجو 2026 الجديدة كلياً تنطلق رسميا

توينجو 2026
توينجو 2026
توينجو 2026

فيديو

إسماعيل الليثي

من فرحة عيد ميلاد لحادث مأساوي.. هل الحسد ضرب إسماعيل الليثي؟

زواج امال ماهر

زفاف سري وحب مُعلن: آمال ماهر تفاجئ الجمهور برسالة قلب مفتوح

متحف مقتنيات عادل إمام

جمع آلاف المقتنيات.. مصري يوثق مسيرة الزعيم عادل إمام من “الواد سيد الشغال” في متحف

هيفاء وهبي

قبل اقتحام معجب حفلها.. هيفاء وهبي الأكثر تعرضا لمواقف صعبة| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا .. نصنع الفرق

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

المزيد