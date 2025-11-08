أمن القاهرة يشن حملة مكبرة داخل مدينة بدر| صور

واصلت الأجهزة الأمنية في القاهرة حملاتها الأمنية على العديد من المناطق برئاسة اللواء علاء بشندي مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة لضبط المخالفات والخارجين عن القانون.

نظمت الأجهزة الأمنية بوحدة مباحث بدر برئاسة المقدم شريف السماحي رئيس المباحث، ومعاونيه الرائد محمد عمرو والنقيب عبدالرحمن إسماعيل، حملة أمنية مكبرة بمحيط الجامعة الروسية وميادين مدينة بدر.

ونجحت الحملة الأمنية في ضبط العديد من المخالفات المرورية وايضا عناصر خارجة عن القانون والعديد من الظواهر السلبية وتحررت المحاضر اللازم وجرى اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.