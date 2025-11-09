عمرو أديب: القطاع الخاص يرفع الأسعار.. والحد الأدنى الـ 7000 جنيه غير مُطبّق

أكد الإعلامي عمرو أديب أن المواطن يُواجه عجزًا تامًا أمام الغلاء، والطبقة المتوسطة والشريحة العُليا منها تعاني بشدة.

وقال أديب، خلال برنامج "الحكاية" على "إم بي سي مصر"، إن القطاع الخاص لما بيرفع الأسعار يقول "الحاجة غليت" ويرفع الزيت 10-15 جنيهًا، مشيرًا إلى أن حلول خفض الاستهلاك مثل "شوي الباذنجان" غير واقعية "من 50 سنة الفول والبطاطس المقلية جزء أساسي من ثقافة المصريين".

وأشار مقدم "الحكاية" إلى أن من يتقاضى 15 ألف جنيه يعيش في ضيق، مؤكدًا أن 5 آلاف جنيه لا تكفي للعيش الكريم.

وتابع أديب أن حتى الحد الأدنى 7000 جنيه غير مُطبّق في القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن عمال النادي الأهلي احتجوا لعدم حصولهم عليه، مشددًا على أن 15% فقط من القوى العاملة في الحكومة مضمونون بالقانون، وباقي العمال "على باب الله".

وأكد الإعلامي عمرو أديب أن 10 ملايين في الاقتصاد غير الرسمي لا يحصلون على الحد الأدنى، مشددًا على ضرورة الرقابة العنيفة من وزارة العمل والنقابات.

وأكمل “أديب”: "أعطِ الأجير حقه قبل أن يجف عرقه ده واجب ديني واجتماعي، الحياة أصبحت صعبة مع الغلاء، هناك مناشدات برفع الحد الأدنى للأجور إلى 9000 جنيه، طب طبقوا الحد الأدني 4000 جنيه مش الـ7000 جنيه في الأول.