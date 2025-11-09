قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سفير مصر في كندا: برودة الطقس القاسية لم تمنع حضور وتصويت المصريين بانتخابات مجلس النواب
باسم مرسي: زيزو مش نجم الشباك في الأهلي
إغلاق ميناء العريش البحري لسوء الأحوال الجوية
المؤتمر: القائمة الوطنية تضم مجموعة من الأحزاب تعمل معًا لخدمة الوطن
برلماني: السياسات الاقتصادية ساهمت في رفع الإنتاجية وتوفير فرص العمل
صاحب صورة الجلابية: لفينا المتحف وانبهرنا بكل ما فيه.. فيديو
نقيب الموسيقيين عن أزمة أغنية محمد رمضان: لا تعليق احتراما لوفاة والده
هشام توفيق: 3 تحديات يعاني منها نادي هليوبوليس
باسم مرسي: تسجيلي الأهداف في مباريات الأهلي سبب غضب جماهيره مني
دعاء واحد قبل النوم يجعل الملائكة تدعو لك بغفران الذنوب حتى تستيقظ.. داوم عليه
موعد صرف معاشات ديسمبر 2025 .. اعرف الجدول الكامل بعد الزيادة
كمونة: الزمالك كعبه عالي على بيراميدز وعبدالرؤوف نجح في دعم لاعبيه نفسيًا
أخبار التوك شو| أحمد موسى: ناخد بالنا من أبواق الإخوان الساعية لإحداث فتنة بين مصر والسعودية.. وعمرو أديب للزملكاوية: البسوا الجلابية في ماتش الأهلي وشها حلو

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، وفيما يلي أبرزها:

إرهاق شغل .. آخر مستجدات الحالة الصحية للكينج محمد منير
طمأن الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، جمهور الفنان الكبير محمد منير، مؤكدًا أن حالته الصحية مستقرة تمامًا، وأنه يعاني فقط من بعض الإرهاق نتيجة نشاطه الفني المستمر.

أحمد غنيم: ضبط عملية دخول المتحف واختفاء مشاهد الانتظار 
قال الدكتور أحمد غنيم، رئيس المتحف المصري الكبير، إننا لم نتوقع الإقبال الكبير على المتحف المصري الكبير، وتم ضبط الأمور التنظيمية ولم يكن هناك أي انتظار في الدخول.

عمرو أديب للزملكاوية: البسوا الجلابية في ماتش الأهلي وشها حلو
قال الإعلامي عمرو أديب أنا قلت لهم لما دخلت الاستوديو اللي هيضحك، هضربه بالعصاية دي، هذه ثقافتي، ومن حقي أن أستمتع بها بطريقتي، إحنا بتوع الهاند ميد، هو شغل مكن، شايف النعومة والجمال.

احترس عند الزيارة .. محظورات وآداب دخول المتحف المصري الكبير
كشف الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، عن المحظورات خلال زيارة المتحف المصري الكبير، قائلاً: "الفلاش ممنوع، ولكن التصوير بالموبايل مسموح في كل القاعات ما عدا قاعة واحدة التي بها مقتنيات توت عنخ آمون".

لميس الحديدي عن مباراة السوبر لـ الأهلي والزمالك: ماتش الهروب من المأزق
علقت الإعلامية لميس الحديدي على مباراة القمة بين الأهلي والزمالك التي تقام غدا في استاد محمد بن زايد بالعاصمة الامارتية أبو ظبي قائلة: "غدًا سوبر الأهلي والزمالك من أبو ظبي، مين اللي هيكسب؟ لو سألتموني هقول الأهلي يكسب على الورق، لكن ده ديربي يعني 90 دقيقة في الملعب، وعاوزين نشوف كورة حلوة هجومية مش دفاعية".

الوطنية للانتخابات: 8 مرشحين من محافظات الوجه القبلي تواجدوا في الكويت لمتابعة التصويت
كشف المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن نحو 50 مقرًا انتخابيًا تم الانتهاء من التصويت فيها حتى الآن، ولازالت بقية المقار تستقبل المصوتين، نظرًا لاختلاف التوقيتات بين الدول، مؤكدًا أن آخر مقر سيُغلق في الثالثة صباحًا، تمهيدًا لبدء عملية الفرز لرصد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح.

أحمد موسى عن الإغلاق الحكومي بأمريكا: طوابير أمام بنوك الطعام هناك للحصول على الغذاء
أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الولايات المتحدة الأمريكية تعاني من أطول إغلاق حكومي في تاريخها.

العلاقة وجودية.. أحمد موسى: ناخد بالنا من أبواق الإخوان الساعية لإحداث فتنة بين مصر والسعودية
حذر الإعلامي أحمد موسى، من محاولات الإخوان إحداث فتنة بين مصر والسعودية.

أحمد موسى: مصر مش بتبيع أرضها ده استثمار.. والمتر في العلمين يعدي الـ100 ألف جنيه
علق الإعلامي أحمد موسى،  على الشراكة الاستثمارية بين مصر وقطر لتطوير منطقة علم الروم في مطروح.

إشادات واسعة من السائحين بعظمة المتحف المصري الكبير
عرض الإعلامي أحمد موسى، تقرير يرصد إشادات واسعة من السائحين بالمتحف المصري الكبير.

