أحمد غنيم: ضبط عملية دخول المتحف واختفاء مشاهد الانتظار .. فيديو

قال الدكتور أحمد غنيم، رئيس المتحف المصري الكبير، إننا لم نتوقع الإقبال الكبير على المتحف المصري الكبير، وتم ضبط الأمور التنظيمية ولم يكن هناك أي انتظار في الدخول.

وأضاف أحمد غنيم، في مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" على قناة "أون"، أننا فعلنا حجز زيارة المتحف في عطلة نهاية الأسبوع والمواسم والأعياد الرسمية إلى الأون لاين وبالتالي تم ضبط عملية تنظيم الدخول لجميع الزائرين للمتحف.

وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد عملية تنظيم لوقت دخول المتحف وسيكون بمواعيد معينة، والآن مع الحجز الأون سيكون هناك تحكم في الأعداد الزائرة لضبط التعامل مع الكثافات.

وأوضح أن أيام الأسبوع ليس لدينا فيها أي مشكلة والزحام تكون في العطلات والأعياد الرسمية، ولذلك تم التعامل معهم بنظام الحجز أون لاين فقط.