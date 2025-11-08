احترس عند الزيارة .. محظورات وآداب دخول المتحف المصري الكبير

كشف الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، عن المحظورات خلال زيارة المتحف المصري الكبير، قائلاً: "الفلاش ممنوع، ولكن التصوير بالموبايل مسموح في كل القاعات ما عدا قاعة واحدة التي بها مقتنيات توت عنخ آمون".

زيارة المتحف المصري

وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الصورة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار": "التصوير بالموبايل مسموح عند قناع الملك توت، ولكن ليس بالكاميرات الاحترافية".



وردًا على سؤال الإعلامية لميس الحديدي: "كيف تستطيعون ضبط هذا الأمر؟" أجاب قائلاً: "هناك عدد كبير من رجال الأمن الذين يضبطون هذا الأمر، بالإضافة إلى أنه في حال العثور على كاميرات احترافية مخصصة لتصوير الأفلام يتم منعها منذ البداية، لأن هذا النوع من التصوير يتطلب تصريحًا خاصًا".

الممارسات المزعجة

وحول الممارسات المزعجة من بعض الزائرين وهل تم رصدها؟، قال غنيم: "هناك آداب وتعليمات موضوعة، ونعمل على توعية جميع الزائرين سواء مصريين أو أجانب، وخاصة الأطفال، لأننا نريد الحفاظ على الآثار. لمس القطع الأثرية ممنوع في أي مكان داخل المتحف وفي كل المتاحف، وكذلك يجب الالتزام بإلقاء القمامة في الأماكن المخصصة، والتدخين ممنوع إلا في الأماكن المخصصة لذلك".

واختتم قائلاً: “هناك رغبة شديدة من معظم الزوار في الالتزام بهذه التعليمات، والحالات المخالفة نادرة جدًا”.