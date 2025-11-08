قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

إشادات واسعة من السائحين بعظمة المتحف المصري الكبير

المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير
هاني حسين

عرض الإعلامي أحمد موسى، تقرير يرصد إشادات واسعة من السائحين بالمتحف المصري الكبير .

ورصد التقرير حجم الإقبال الكبير سواء من المصريين والسائحين على زيارة المتحف المصري الكبير .


وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه “ على مسئوليتي ” المذاع على قناة “ صدى البلد”، :"  قبل افتتاح المتحف كان هناك توقعات إن محدش هيروح المتحف وكان هناك نقد سلبي لكن امبارح المتحف كان عليه إقبال هائل وضخم "

وتابع الإعلامي أحمد موسى :"  أنا كنت متأكد من إن شعبنا كله رايح يتفرج على المتحف المصري الكبير ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى:"  عدد التذاكر المباعة أمس الجمعة كان 35 ألف تذكرة في المتحف المصري الكبير"، مضيفا:" إحنا كنا أمام مشهد سياحي رائع بالأمس ". 

المتحف المصري المتحف المصري الكبير مصر احمد موسى على مسئوليتي

