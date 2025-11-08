إشادات واسعة من السائحين بعظمة المتحف المصري الكبير

عرض الإعلامي أحمد موسى، تقرير يرصد إشادات واسعة من السائحين بالمتحف المصري الكبير .

ورصد التقرير حجم الإقبال الكبير سواء من المصريين والسائحين على زيارة المتحف المصري الكبير .



وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه “ على مسئوليتي ” المذاع على قناة “ صدى البلد”، :" قبل افتتاح المتحف كان هناك توقعات إن محدش هيروح المتحف وكان هناك نقد سلبي لكن امبارح المتحف كان عليه إقبال هائل وضخم "

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" أنا كنت متأكد من إن شعبنا كله رايح يتفرج على المتحف المصري الكبير ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" عدد التذاكر المباعة أمس الجمعة كان 35 ألف تذكرة في المتحف المصري الكبير"، مضيفا:" إحنا كنا أمام مشهد سياحي رائع بالأمس ".